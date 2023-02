Il Carnevale di Cagli è pensato per tutte le età

E’ stato reso noto in questi ultimi giorni il calendario di appuntamenti per festeggiare il Carnevale cagliese. Organizzato dal “Gruppo Giovani Seiuno043“ il Carnevale tornerà nel centro della città dopo due anni di assenza per le recenti restrizioni dovute alla pandemia.

Il via è avvenuto ieri pomeriggio col “Carnevale dei Bambini“, una festa che ha una storica tradizione di decenni a cura della Associazione di Beneficenza delle Dame di san Vincenzo e della Pro Loco di Acquaviva. Altro appuntamento molto particolare è previsto per oggi con “La cena in maschera“ nei saloni del Palazzo Mochi Zamperoli a cura del TAM (Teatro Alte Marche) e dello chef della “Cantina sociale“ di Cantiano.

Per sabato pomeriggio dalle ore 19 in poi avverrà l’inizio della “Festa degli adulti“ con il coinvolgimento dei bar del centro che ospiteranno la presenza di persone in maschera con vestiti a tema per proseguire con una grande sfilata ed animazione sul palco allestito di fronte al Palazzo Comunale. In tarda serata avverrà la premiazione delle migliori maschere con un concerto di un gruppo che allieterà il pubblico con la musica degli anni ’90.

Novità di quest’anno, dalle 1.30 sarà attivo un servizio navetta che gratuitamente porterà le persone da piazza Matteotti alla discoteca Masai per tutta la notte a cura dell’Associazione Seiuno043. Ancora nel pomeriggio di Domenica alle 14,30 nuova “Festa dei bambini“ in piazza Matteotti sempre a cura della Seiuno043, con sfilata, balli e giochi con animazione del gruppo Glamorous di Cattolica. Un grande impegno comune tra Associazione Seiuno043, Comune, addetti comunali ed i vari volontari che da giorni sono impegnati per la riuscita di questa iniziativa che fa rivivere il “Carnevale Cagliese“.

Mario Carnali