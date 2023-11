Il Carnevale di Fano diventa un film e lancia un appello alla città

A quattro anni dall’uscita del docufilm PescAmare - che ha fatto conoscere la Fano marinara - la squadra del regista Andrea Lodovichetti ci riprova con "Carnevale di Fano. Il film". E’ questo il titolo provvisorio dato a un progetto cinematografico di valorizzazione dell’evento fanese. Lodovichetti e il suo team di maestranze fanesi (tra cui i più stretti collaboratori sono Nicola Nicoletti e Luca Caprara) si è già messo al lavoro per raccontare, attraverso il linguaggio delle immagini, la storia del Carnevale più antico del mondo, stando alla ricevuta datata 1347 ed emersa dai codici Malatestiani che testimonia il pagamento di alcune spese sostenute dalla nobile famiglia per il Carnevale.

"Questo lavoro nasce dall’amicizia di tanti fanesi che amano il Carnevale - ha spiegato Lodovichetti -. Il nostro intento è quello di posare lo sguardo su un elemento identitario per la città, senza la presunzione di essere esaustivi perché in un racconto di un’ora non è possibile esserlo". La sfida è quindi riuscire a emozionare i fanesi evocando in loro ricordi, raccontare fuori città la nostra tradizione secolare e mostrare un’altra sfumatura della fanesitudine. "Il Carnevale è di tutti - ha sottolineato Nicoletti -. Con questo progetto intendiamo far comprendere alla città l’importanza che ha il suo Carnevale, non inteso solo come sfilate ma in tutta la sua dimensione culturale. Ci sono storie meravigliose che stiamo scoprendo e abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti voi per venire a conoscenza di risvolti inediti".

Per questo nei prossimi giorni Lodovichetti & Co, come avevano fatto ai tempi di PescAmare, apriranno dei canali social per raccontare il dietro le quinte della produzione, ma soprattutto "in funzione dell’invio di materiale inedito, testuale o audiovisivo, da parte di quanti vorranno collaborare - ha sottolineato Caprara - e siamo sicuri che anche questa volta arriverà tanto materiale". Il progetto si avvale del contributo economico del Comune e dell’Ente Carnevalesca, che inserendo anche questo progetto nella documentazione prodotta per accedere ai finanziamenti ministeriali del Bando Carnevali Storici 2023, si è aggiudicata un contributo di 160mila euro totali dei quali 50 saranno investiti nel progetto del docufilm di Lodovichetti, assieme ad altri 30 presi dal bilancio comunale (assessorati Cultura e Turismo), per un totale di 80mila euro. Si stanno cercando anche altri sponsor.

Tiziana Petrelli