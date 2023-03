Il Carnevale di Villa Fastiggi non delude: carri, lanci e 15mila persone

Migliaia di persone sono intervenute ieri al tradizionale Carnevale di Villa Fastiggi svoltosi, causa il maltempo, la prima domenica di marzo. "Siamo molto soddisfatti, dopo tre anni siamo tornati in grande forma anche grazie alla clemenza del tempo. Penso che c’erano oltre 15mila persone festanti", queste le parole pronunciate dal presidente della Carnevalesca di Villa Fastiggi, Carlo Schiaratura, per il successo della manifestazione. Una folla, di tutte le età, ha invaso le strade del popoloso quartiere della vecchia San Pietro in Calibano. Hanno partecipato 9 gruppi con bellissime allegorie: ha aperto la sfilata il carro "la natura amica è il bene più prezioso della vita" con il trenino della scuola infanzia Alice della Carnevalesca di Villa Fastiggi e come consuetudine ha chiuso il carro che distribuiva il vin brulè e quello della cioccolata calda, mentre il Forno Mosca della signora Mariella di Villa Ceccolini ha distribuito i suoi prodotti, preparati appositamente per questo carnevale. Sono stati lanciati 10 quintali di caramelle, 90 mila Boeri, merendine e snack vari. Ha tenuto vivo il pomeriggio il brillante speaker Massimo Romani.

Dopo il gran finale in piazza Lombardini, davanti al Circolo Arci, dove si sono fermati tutti i carri, c’è stato il grande lancio di tutto quello era rimasto in serbo. Al termine, il presidente della Carnevalesca di Villa Fastiggi, Schiaratura, ha consegnato gli attestati ai rappresentanti dei carri ed ha ringraziato tutti i volontari, la Protezione Civile, tutte le forze dell’ordine ed ha dato appuntamento al prossimo anno, quel 2024 carico di aspettative per lanciare Pesaro e i suoi quartieri sul palcoscenico nazionale di Capitale italiana della cultura.

Luigi Diotalevi