Il carnevale, domani, dalle 17,30, approderà alla biblioteca di San Costanzo ‘Don Antonio Betti’ allestita a Palazzo Cassi, e alla biblioteca ‘Adriano Cardini’ di San Lorenzo in Campo. Titolo dell’iniziativa è ‘Il carnevale degli animali’, con le letture per bambini effettuate dalle lettrici volontarie del corso di formazione tenutosi lo scorso dicembre. I piccoli possono partecipare in maschera. L’ingresso è gratis, ma occorre prenotarsi scrivendo a [email protected] o inviando un messaggio WhatsApp al numero 3517340503.