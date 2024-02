Il Carnevale fa il botto con 10mila persone, quintali di dolciumi e tanto divertimento

Migliaia di persone hanno partecipato al tradizionale ed attesissimo Carnevale di Villa Fastiggi svoltosi ieri, in occasione della prima domenica di Quaresima. "Ne è valsa la pena, abbiamo azzeccato la data giusta, una domenica con il sole ed una temperatura accettabile per questo periodo. Siamo stati fortunati, il tempo ci ha assistito, forse lassù qualcuno ci vuole bene. Penso, senza esagerare, che c’erano oltre 10 mila persone", queste le parole pronunciate dallo stanco, ma felice presidente della Carnevalesca di Villa Fastiggi, Carlo Schiaratura, per il successo della manifestazione. Una marea di folla, di tutte le età, ha invaso le strade del popoloso quartiere della vecchia San Pietro in Calibano. Hanno partecipato sei carri allegorici e sfilate a piedi con partenza da via Fratelli Cervi, davanti la sede della Banca di Pesaro, ed hanno percorso, per due volte le vie Canonici, Finali, Achilli, Concordia e piazza Lombardini. Ha aperto la sfilata il Trenino della scuola per l’infanzia intitolato "Scienze in gioco"; quindi della Carnevalesca di Villa Fastiggi il carro "Cartoons"; la sfilata di figuranti a piedi "Carneval’art….in fuga dal museo" delle parrocchie unite di Villa Fastiggi con in testa il parroco don Enrico Giorgini, Villa Ceccolini, Apsella e Montelabbate; "Pinocchio nel paese dei Ballotti"; "Fast Beer"; sfilata figuranti a piedi: "Ciapà la galena…" della Scuola di ballo; il quinto carro: "Cass...No????" del Gruppo di Vallefoglia e il sesto carro "Disc Jokey" del Gruppo di Gabicce che aveva sfilato sabato al Carnevale di Gabicce Mare.

Inoltre davanti al circolo Arci c’è stato l’intrattenimento con le scuole di ballo "Dance Mania" animata dalla simpatica Simona Gurini e "Ritmo Dance" con il dj Davide. Come da tradizione, da un punto di ristoro, è stato distribuito vin brulè e cioccolata calda, mentre il Forno Mosca della signora Mariella di Villa Ceccolini ha distribuito i suoi prodotti, preparati appositamente per questo carnevale. Sono stati lanciati 10 quintali di caramelle, 90 mila boeri, merendine, snack vari, uova di Pasqua, panettoni e palloni. Ha tenuto vivo il pomeriggio il brillante speaker Massimo Romani. Dopo la parata finale in piazza Lombardini, c’è stato il grande lancio di tutto quello era rimasto col saluto finale del presidente della Carnevalesca Schiaratura.

Luigi Diotalevi