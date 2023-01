Il Carnevale in orbita con Nespoli e Rosita

Il Carnevale porta a Fano l’astronauta Paolo Nespoli e uno dei più grandi artisti viventi, Michelangelo Pistoletto, mentre ospiti ufficiali della prima sfilata, domenica 5 febbraio, saranno Ciccio, Rossella e Baz protagonisti di "Tutti pazzi per Rds".

Non mancheranno momenti di spettacolo con la sfilata in centro dei carri in notturna e la partecipazione del percussionista Dario Rossi (di sabato 11 febbraio a partire dalle 19,30 ) o il concerto "Pink Floid - The dark side of the moon" a cura di Fondazione Teatro della Fortuna e dell’Orchestra Sinfonica Rossini (venerdì 17 febbraio alle 21 al Teatro della Fortuna). Il Carnevale della ripartenza e del ritorno delle sfilate dei carri allegorici, dopo il periodo Covid, punta su cultura, arte, scienza e ambiente. Alle tre domeniche del 5, 12 e 19 febbraio, dove tutta l’attenzione sarà per i carri allegorici e il lancio dei 180 quintali di dolciumi sulla folla, il Carnevale 2023 aggiunge una miriade di eventi collaterali che animeranno i tre weekend. Nel programma mostre, esposizioni, presentazioni di libri e convegni che si svolgeranno all’interno del Palazzo del Carnevale (Palazzo Bracci Pagani) per tutta la durata della manifestazione. Nella prima sfilata del 5 febbraio, il Carnevale accoglierà anche le scuole situate nei territori colpiti dall’alluvione dello scorso settembre "nella speranza di far trascorre ai piccoli studenti una giornata di festa". La protagonista del secondo fine settimana sarà Rosita, che non è solo un robottino ma un vero e proprio progetto nato dalla collaborazione tra Asi (Agenzia spaziale Italiana) e Diag (dipartimento Ingegneria informatica automatica e gestionale Antonio Ruberti della Sapienza di Roma). "Rosita – hanno spiegato gli organizzatori – ha come obiettivo quello di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica nel campo spaziale e robotico, ispirando e stimolando le nuove generazioni allo studio e all’apprendimento delle discipline scientifico-tecnologiche".

E sempre grazie ad Asi nell’ultimo fine settimana (19 febbraio) l’astronauta Nespoli e l’artista Pistoletto saranno al Carnevale per presentare il progetto "Spazio e Arte". Dopo l’incontro i due ospiti saliranno sui carri per il getto di dolciumi. Tra le curiosità di quest’anno la nomina, nella giornata di giovedì grasso, del sindaco del Carnevale.

"Dal prossimo anno – ha annunciato Massimo Seri – lanceremo vere e proprie elezioni del sindaco del Carnevale che serviranno a far parlare di Fano nei tre mesi precedenti la manifestazione". Il Carnevale si concluderà come sempre il martedì grasso (21 febbraio) col rogo del Pupo. L’edizione 2023 sarà pubblicizzata sui canali Sky: dal 23 al 28 gennaio una promo della manifestazione andrà in onda all’interno di "Calcio mercato l’originale". Consegnati, inoltre, all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti gli oltre 3mila euro raccolti durante la Cena Grassa svoltasi martedì 17 gennaio al Mediterraneo Show Restaurant. Programma completo del Carnevale sul sito www.carnevaledifano.com.

Anna Marchetti