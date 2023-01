"Il Carnevale patrimonio Unesco" Presentata in Senato la candidatura

di Anna Marchetti

Il Carnevale entra in Senato. Presentato ieri mattina a palazzo Madama il programma dell’edizione 2023 della manifestazione e delle sfilate dei carri allegorici nelle tre domeniche del 5, 12 e 19 febbraio. "Da qui, da Palazzo Madama, – ha commentato il senatore Antonio De Poli (Udc, al centro nella foto) – rilanciamo la candidatura di tutti i carnevali storici italiani come patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Parliamo di tradizioni storiche, che fanno parte delle identità culturali dei territori e che abbiamo il dovere di valorizzare". "Va in questa direzione – ha proseguito il senatore De Poli – l’emendamento alla manovra finanziaria, approvato in Parlamento, sostenuto da tutti i partiti della maggioranza di centrodestra e condiviso o dalle opposizioni, sulla ripresa dei finanziamenti (5 milioni di euro annui) per i carnevali storici, come quello di Fano".

A fianco del senatore De Poli, il presidente della commissione Cultura alla Camera, Federico Mollicone, il sindaco Massimo Seri e il presidente della Carnevalesca, Maria Flora Giammaroli. Da remoto sono intervenuti l’assessore regionale alla Cultura, Chiara Biondi, e il segretario di Stato al Turismo della Repubblica di San Marino, Federico Amati Pedini. "E’ stato un momento importante – ha commentato il consigliere della Carnevalesca Saul Salucci – in cui tutte le istituzioni si sono ritrovate insieme sul Carnevale. Al termine siamo stati invitati ad assistere a una seduta del Senato con i senatori che, ad un certo punto, hanno interrotto la votazione per salutare il nostro Carnevale e noi della delegazione che lo rappresentavamo".

"L’edizione 2023 del Carnevale – ha fatto notare De Poli – assume un significato particolare perché le nostre comunità hanno voglia di ripartire". Quest’anno si torna, infatti, alla sfilata in viale Gramsci dei carri allegorici e al lancio dei 180 quintali di dolciumi. "Il Carnevale di Fano – ha concluso De Poli – è motivo di orgoglio non solo per le Marche ma per tutta Italia". "La presentazione in Senato – ha commentato il vicepresidente della Carnevalesca Stefano Mirisola – è stata un’occasione importante per far conoscere il Carnevale di Fano, il più antico d’Italia".