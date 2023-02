Al Carnevale di Fano arrivano "L’Artista e l’Astronauta". Michelangelo Pistoletto, artista di fama internazionale, e l’astronauta Paolo Nespoli saranno ospiti sabato pomeriggio, alle 17.30, della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano (sala di rappresentanza). In una iniziativa realizzata con il patrocinio di Asi (Agenzia spaziale italiana), il maestro Pistoletto e l’astronauta Nespoli dialogheranno di arte e scienza. Ricco di appuntamenti il fine settimana che precede la seconda sfilata dei carri allegorici di domenica 12 febbraio: si inizia oggi pomeriggio con il Veglione dei bambini in maschera alle 16, al Mediterraneo Show Restaurant, con l’animazione di Baby Party Topolino. Previsto un premio per la migliore maschera. (Ingresso euro 5euro; info: 0721.548682-331.1986451).

Alle 18 nella sala di rappresentanza della Fondazione Carifano si presenta il libro, a cura di Raffaella Manna e Silvano Clappis, "Paolo Furlani: l’incanto della scultura". A seguire, al Palazzo del Carnevale (Palazzo Bracci Pagani) s’inaugura la mostra dedicata a Furlani, curata da Raffaella Manna e Giulio Marcucci ed organizzata da Silvano Clappis e Carlo Bruscia. Domani, sabato 11 febbraio, si inizia alle 14.30 al campo da rugby Falcone-Borsellino con il torneo carnevalesco di Touch-Rugby organizzato da "Fano Rugby" e Touch-Rugby "Scotadet". Alle 16.30 a Fano Center è in programma un’altra festa per i più piccoli, il "Carnevale in Galleria" con ArFun Animasion, il trucca bimbi, palloncini modellabili e giochi di magia e il Teatrino Rosso. A Carnage Collective, dalle 19.30, seconda edizione della Notte dei Colori, con la selezione musicale di Giovi P., Freakme, Giacomo Fioranelli e Satomi. Notte dei Colori che entrerà nel vivo alle 21 con la sfilata in centro dei carri di seconda categoria, maschere, Musica Arabita e getto. Dalle 22, in piazza, live set con Dario Rossi e Carnage Collective Showcase.

an. mar.