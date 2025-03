Il Carnevale sforna una novità. Un pupo nato per essere bruciato

Il Carnevale di Fano 2025 porta con sé una grande novità: per la prima volta, infatti, il pupo che verrà bruciato nel tradizionale rogo del martedì grasso è stato realizzato appositamente per questo scopo. Non si tratta più di un elemento recuperato da un vecchio carro dismesso, come avveniva fino a qualche anno fa, né di una soluzione improvvisata, come accaduto nelle ultime edizioni, quando si era fatto ricorso a sculture plasmate nel polistirolo o realizzate in cartone dai bambini nei loro laboratori.

Quest’anno il Pupo è nuovo di zecca, pensato e costruito in cartapesta e pitturato con vernici atossiche proprio per essere bruciato in piazza. Anche questa scelta si inserisce nell’impronta che la nuova presidente dell’Ente Carnevalesca, Valentina Bernardini, sta lasciando sulla manifestazione. La sua visione punta infatti sulla qualità e sul valore del lavoro artigianale, investendo non solo nei maestri della cartapesta (tutti nuovi i giganti di cartapesta, e tante novità anche per i carri di seconda categoria), ma anche nel brio, ovvero le mascherate che accompagnano la sfilata, è altrettanto evidente il suo tocco.

Volendo aggiungendo un’ulteriore dimensione al progetto, questa del Pupo fatto ex novo che si brucia, potrebbe diventare un’ottima palestra per i più giovani, per avvicinarli rendendoli protagonisti nella realizzazione di opere in cartapesta, insieme alla maschere per la sfilata, dove possano cimentarsi, imparando dai maestri più esperti. Il bozzetto del Pupo per il rogo è stato realizzato infatti da Mauro Chiappa, che ha reinterpretato il Vulón, trasformandolo in una figura alta circa due metri e mezzo.

A concretizzarlo, invece, una giovane emergente: Sofia Serafini, 22 anni, che pur non avendo ancora firmato nessun carro, ha dato forma alla scultura con dedizione e abilità. Appassionata fin da bambina, anche lei ha mosso i primi passi nel mondo del Carnevale frequentando i corsi estivi di Giovanni Sorcinelli in Art Giox e oggi fa parte dell’associazione Fantagruel. "Sono entrata a far parte di questa tradizione relativamente da poco, ma fin da bambina ho sempre avuto una grande passione per l’arte, che esploro in vari ambiti. Mi dedico principalmente al fumetto, ma quando si è presentata l’opportunità di lavorare sulla cartapesta, l’ho subito colta", racconta Sofia.

"Il Pupo è stato impegnativo, soprattutto perché per me era la prima volta. Ho iniziato a lavorarci a dicembre, nei ritagli di tempo, visto che la priorità erano i carri. La difficoltà l’ho avuta con la struttura in ferro, che era molto diversa dalla forma finale che dovevo ottenere, ma alla fine, riuscire a dare vita alla figura è stata una grande soddisfazione. È stata una bella palestra per me, perché avere la responsabilità di un’opera così importante è stato un passo fondamentale nel mio percorso creativo". C’è anche un dettaglio suggestivo: il pupo è stato costruito sulla struttura in ferro utilizzata in passato per le statue 3D del Vulón. Quando le fiamme lo consumeranno, rimarrà la sua silhouette, come un’ombra della tradizione che continua a rinnovarsi.

Tiziana Petrelli