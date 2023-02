Il Carnevale vola: già venduti 4mila biglietti

Per l’ultima domenica di Carnevale venduti on line 4mila biglietti. Un risultato nettamente superiore a quello di domenica scorsa, quando in prevendita erano stati staccati 2800 biglietti, e ai dati del 2019 che parlano di 1583 biglietti on line in tutte e tre le domeniche del Carnevale. Tra gli ospiti di quest’ultima sfilata Geoff Harrison sindaco di St Albans, città inglese gemellata con Fano, il console italiano in Inghilterra Luciano Rapa e il senatore Antonio De Poli. Sindaco e console ieri pomeriggio hanno anche ricevuto, nella sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, gli attestati di benemerenza da parte di Massimo Seri.

Tra gli ospiti della manifestazione, da segnalare anche le rappresentanti delle "batteriste italiane", la prima community dedicata interamente alle batteriste donne in Italia, e il consiglio comunale della Città delle Bambine e dei Bambini. Atteso l’arrivo di migliaia di visitatori da tutta Italia, "armati" di ogni cosa per raccogliere i 60 quintali di caramelle e cioccolatini del getto. Tredici i carri allegorici, di prima e seconda categoria, che sfileranno lungo viale Gramsci, a partire dalle 15. Oggi pomeriggio sarà l’ultima occasione per vedere "Carnevale di Fano Story e Pacevolissimevolmente" di Giovanni Sorcinelli ‘Gióx’ e Mauro Chiappa dell’associazione Fantagruel, "Come sarebbe stato il passato se il future fosse arrivato prima" di Valeria Guerra dell’associazione Gommapiuma per caso, "Pop Connection" di Luca Vassilich di Carnival Factory, "The Dark Side 50TH" di Matteo Angherà di Carnival Factory e il nuovo carro della Musica Arabita. Nell’edizione del Carnevale che ha avuto per tema "Spazio all’arte" e che ha collaborato con l’Agenzia spaziale italiana ci sarà anche il mini-carro dedicato a Samantha Cristoforetti.

Inoltre dalle 12 di questa mattina, al Palazzo del Carnevale (Palazzo Bracci Pagani) sarà possibile richiedere l’annullo filatelico sui francobolli dedicati al Carnevale di Fano, che saranno disponibili per altri 60 giorni negli uffici postali. Al termine sarà ritirato ed esposto al Museo storico delle Poste e delle Telecomunicazioni. Da quest’anno al Carnevale torna la lotteria che mette in palio, come primo premio un’autovettura Aixam della concessionaria Ford Eusebi, mentre il secondo premio è un programma di abbonamento di 6 mesi del Personal Fitness Lab e il terzo una bicicletta elettrica di Cascioli.

an. mar.