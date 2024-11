Il caro estinto. Biancani vuole fare la Casa del commiato : "Altrove già c’è, qui no"

La morte non è nulla visto che quando ci siamo noi, quella non c’è e viceversa. Lo diceva, saggiamente, Epicuro. Ma la questione cambia radicalmente quando spostiamo l’attenzione dal morto ai parenti, i quali sopra ogni cosa si aspettano di poter dare al proprio defunto l’estremo saluto in santa pace, nella maggiore privacy possibile e in un contesto conciliante e rispettoso dello stato d’animo del momento. "Un luogo, cioè, come la “Casa del commiato“ che a Pesaro non c’è e che vorrei realizzare" afferma il sindaco Biancani. Se la famiglia non opta per tenere il caro estinto in casa, l’unica sala disponibile per ospitare la salma, prima di officiare il funerale, è l’obitorio gestito dall’Ast a Muraglia. Trattandosi di una camera mortuaria – destinata a rispettare l’obbligo di legge delle 24 ore di osservazione prima della vestizione – risponde perfettamente alla funzionalità tecnica, ma non al resto. "Se i defunti presenti sono poi più d’uno, tra bare e parenti non si gira e il dolore contrasta con la confusione – dice un tecnico del settore –: garantire privacy e intimità è impossibile. Già domani questa inadeguatezza sarà evidente poiché la camera mortuaria, per il blocco di esequie e tumulazioni nei festivi, ospiterà quanti sono deceduti nelle ultime 72 ore. Inoltre è un ambiente “freddo“ e quel continuo viavai di gente, l’illuminazione alta e sparata, gli allestimenti più consoni ad un “sanatorio“ non creano l’atmosfera che sarebbe più giusta". A ciò si aggiunge il problema che in tanti, anche nei feriali, possono avere per trovare parcheggio visto che quello dell’obitorio è lo stesso dell’ospedale. Consapevole di ciò il sindaco Biancani ha ribadito di recente la volontà di realizzare una “Casa del Commiato“ e proprio in questi giorni ha chiesto ad Aspes di fare i conti. "Nel resto delle Marche ci sono già Case del Commiato – conferma Biancani –. Mi piacerebbe poterne fare una che oltre Pesaro possa avere come bacino d’utenza l’intera bassa valle del Foglia. La penso come una struttura in grado di garantire privacy e intimità. Dovrà essere accessibile facilmente, servita da parcheggi e divisa all’interno in vari locali, con l’illuminazione e gli arredi necessari ad un luogo di raccoglimento".

Bene, se non fosse che i soldi per realizzare la Casa del Commiato sono ancora da trovare. "Mi consulterò con i sindaci dei territori limitrofi – osserva Biancani –: costruirne una fruibile ad un territorio più ampio, certamente renderebbe l’investimento maggiormente sostenibile. Dovrebbe essere collocata in un’area baricentrica, tra Pesaro e Vallefoglia, per esempio, ma siamo ai primordi".

A che punto siamo, invece riguardo alla individuazione della “Sala del commiato“? Con questa si intende quello spazio destinato a celebrare funerali laici, con un rito differente da quello religioso. Questa ce l’hanno veramente tutte le medie città, a cominciare da Fano che ce l’ha all’interno del Cimitero dell’Ulivo. Pesaro in questi anni ha sopperito concedendo lo spazio dei portici davanti all’ingresso del Comune o con l’anfiteatro verde al Parco Miralfiore, ma nulla di veramente funzionale. "Nelle scorse settimane Aspes – dice Biancani – ha verificato alcune alternative, ma che non sono risultate praticabili. Per le barriere architettoniche che impediscono l’accesso anche alla bara, abbiamo dovuto scartare Lo Scalone Vanvitelliano e la Sala Adele Bei della Provincia. Inoltre per ragioni legate al parcheggio è necessario trovare aree fuori dal centro storico. Abbiamo però una terza ipotesi che comunicheremo appena definita nei dettagli".

Solidea Vitali Rosati