Il Carpegna Dop in polvere se nel piatto c’è tartufo

La serie di "Pizze di Marca", la manifestazione regionale che valorizza i prodotti tipici marchigiani attraverso le pizze a lunga maturazione, si ferma a Mondavio al ristorante "La Palomba" di Adele Cerisoli, locale storico di Mondavio, a conduzione famigliare e con grande attenzione alla pizza di qualità. Il programma di domani alle 20,30: pizza Armida con casciotta d’Urbino Dop, quindi pizza al baccalà, paccasassi ed erba cipollina con base di fordilatte. A seguire la pizza "porchetta": una base bianca farcita con la porchetta fatta in casa, paté di favetta di Fratte Rosa del presidio Slow Food, stracciatella di burrata dell’azienda Sabelli, con aggiunta finale di finocchietto selvatico. La terza pizza in programma è la Ducale con base di mozzarella fiordilatte e farcitura di frittata morbida di tartufo nero estivo e polvere di prosciutto di Carpegna Dop. In abbinamento il Guerriero bianco Marche Igt dell’azienda Guerrieri, oltre a due birre artigianali dell’azienda Oltremondo: la Rola e la Ripa. Infine il dolce: coppa con gelato alla Moretta e amarene di Cantiano su base di ciambella di panettone alla Moretta con cioccolato fondente. Il prezzo è di 35 euro con bevande incluse. Il venerdì successivo, 1 settembre, il circuito di Pizze di Marca, per la regia di Linfa Camera di Commercio delle Marche, propone una sosta al Biroccio di Filottrano (Ancona), con argomenti moto interessanti: pizza re norcino e dal fico al miele (farina Fagioli, prosciutto Re norcino, fichi freschi, caldo di miele millefiori, in abbinamento allo Spumante metodo Martinotti Colonnara), quindi la pizza Filottrano (Casciotta Dop d’Urbino, erbe strascinate, ciauscolo Re norcino, in abbinamento il Verdicchio Cuprese Colonnara). E ancora la pizza Ricordo di mare (Stracciatella Bontà del Parco, alici di San Benedetto, paccasassi Rinci). E infine la pizza di Marca anconetana con mozzarella di bufala Trionfi Honorati, cipolla di Castelleone di Suasa, salame Fabriano, il tutto abbinato al Verdicchio di Matelica Riserva Cambrugiano.

d.e.