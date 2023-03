"Il casellino è un raccordo: variante inutile"

"Il progetto approvato dalla Soprintendenza di nuovo casello autostradale Fano Nord, unito a quello che nascerà a Pesaro Sud Santa Veneranda, sarà di fatto una nuova circonvallazione". Dunque, chiosa l’assessore regionale Stefano Aguzzi, ricordando come il casello sia stato pensato, progettato, predisposto e previsto nel 2012 quando era sindaco di Fano, "appare ancora più inutile l’opera prevista testardamente dal Comune e dal sindaco Seri di proseguire la strada che dal quartiere di Gimarra esce sulla Statale Adriatica: è inutile e invasiva".

La stessa richiesta proviene dalla coordinatrice di Fratelli d’Italia, Loretta Manocchi. "Con il casellino, pronto entro il 2025, – commenta Manocchi – sarà inutile, per non dire dannosa, la Variante Gimarra che spezza e distrugge le colline del Carmine. Il Comune dovrebbe valutare soluzioni di viabilità interne, alternative. Il casello sarà un’opera a basso impatto ambientale rispetto al progetto bocciato dal Ministero nel 2012 e sarà riutilizzato parte del sedime del cantiere della terza corsia autostradale".

Incalza Andrea Montalbini, dirigente regionale di Fdi e membro del direttivo fanese: "La giunta Acquaroli ha dimostrato che in pochi mesi si possono ottenere grandi risultati. Il lavoro di squadra portato avanti dall’assessore Baldelli ha dato risultati sino a ieri inaspettati per Fano, dall’edilizia sanitaria a quella scolastica sino alla viabilità del nuovo casello". La coordinatrice di Fd’I conclude mettendo in evidenza come "la Regione stia investendo energie e risorse su Fano, troppo spesso messa da parte dalle precedenti amministrazioni regionali di centrosinistra".

E proprio di casellino di Fenile, Guinza, aeroporto e strutture sanitarie verrà a parlare l’assessore regionale Baldelli, venerdì 17 marzo, alle 21, a palazzo Martinozzi.

Anna Marchetti