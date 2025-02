Il caso del Campus scolastico: "Porticati chiusi e diventati aule. La Provincia era autorizzata?"

Chiedono chiarimenti alla Provincia sul futuro del Campus scolastico e sullo stato attuale in cui versa, i consiglieri comunali pesaresi Giulia Marchionni e Marco Lanzi (Pesaro Svolta) e Dario Andreolli (Lega). E lo fanno presentando una interrogazione accompagnata da una richiesta di accesso agli atti, per verificare se la Provincia abbia ottenuto un titolo edilizio autorizzativo da parte del Comune di Pesaro per la chiusura dei porticati esistenti e la loro trasformazione in aule didattiche. "La Provincia ponga tra le sue priorità il campus scolastico – dicono i consiglieri – affrontando con serietà la cronica carenza di spazi che da anni penalizza studenti e docenti. Ogni anno gli istituti della zona lamentano la mancanza di aule, senza che siano state adottate soluzioni strutturali adeguate. Mai, in tutti questi anni, l’amministrazione provinciale è stata in grado di affrontare il problema con una programmazione adeguata. Ci troviamo ogni anno ad affrontare un costante ‘risiko’ con aule dislocate lontano dal campus, altre collocate nei container e altre ancora ricavate nei loggiati dell’edificio progettato da Aymonino. Questa situazione evidenzia una totale assenza di programmazione, pianificazione e di visione e una scarsa considerazione per le migliaia di studenti che frequentano ogni giorno il campus. Si agisce solo su impulso di emergenze".

E sull’accesso agli atti Marchionni aggiunge: "È fondamentale fare chiarezza sull’esistente e su quanto è stato fatto finora, anche per poter pianificare una strategia organica che consenta di dotare il campus delle aule necessarie, senza sacrificare spazi destinati a laboratori e attività polivalenti, già trasformati in aule nel corso degli anni. Chiediamo alla Provincia di fornire risposte concrete e di avviare una progettazione seria per risolvere definitivamente questa criticità".

Ad intervenire anche Dario Andrelli, che aggiunge: "Dopo anni di silenzio – dice – è sorprendente che la Provincia torni alla carica con l’idea di cementificare ancora il Campus scolastico, riproponendo un vecchio schema di progetto già proposto e bocciato più volte in passato, sia nel 2010 che nel 2015. Con un’interrogazione chiederemo quindi conto al Comune dello stato delle interlocuzioni con la Provincia riguardo l’intera area del Campus. Vogliamo anche sapere – conclude – qual è la posizione del nuovo sindaco su questo tema cruciale per la città. Continuare a costruire senza logica, senza una visione di rigenerazione urbana e senza valorizzare l’esistente è profondamente sbagliato, anche per gli edifici scolastici".

Alice Muri