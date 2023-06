Il caso del nuovo ospedale Baldelli: "Nessun ritardo"

"Nessun ritardo sull’ospedale di Muraglia. Noi saremmo in grado di partire anche adesso con la gara d’appalto, ma non lo facciamo solo perché aspettiamo che entri in vigore il nuovo codice degli appalti che ci permetterà di saltare una fase progettuale e quindi di velocizzare i tempi". Così l’assessore regionale ai Lavori pubblici Francesco Baldelli respinge al mittente l’accusa di non aver rispettato il cronoprogramma dei lavori per la realizzazione del nuovo presidio sanitario di Muraglia come era stato definito in base all’accordo firmato tra Regione, Comune, Marche Nord e Asur a ottobre 2022.

Il mittente è Andrea Biancani, consigliere regionale Pd, che l’altro giorno ha attaccato la Giunta Acquaroli sul fronte sanità tacciandola di "incapacità di programmazione e assenza di visione". "Dopo appena 7 mesi – ha lamentato Biancani – sono già saltati i tempi e i contenuti del cronoprogramma che è stato completamente disatteso. Per questo è urgente aggiornarlo. L’accordo prevedeva che l’AstPesaro-Urbino, avrebbe trasferito entro il 30 settembre 2024 alcune strutture attualmente allocate a Muraglia, in particolare il polo per la salute mentale di via Lombroso, per fare spazio al cantiere. Verificando le scadenze, non risultano approvati i progetti per l’Ospedale di Comunità di Mombaroccio e per la Casa della Comunità di Galantara. Così come si registrano problemi per la nuova sede del distretto sanitario di Pesaro, per Santa Colomba e per l’Ospedale di Fano".

Parole che hanno fatto partire Baldelli al contrattacco. Il quale, rispondendo a una domanda nel corso di una conferenza stampa, ha detto: "Non porta onore a chi vuole lanciare una campagna elettorale e baratta la propria campagna da candidato a sindaco di Pesaro, cucendo sulla pelle dei nostri concittadini delle bugie sulla sanità. Secondo il cronoprogramma – precisa ancora Baldelli – avremmo dovuto fare lo studio di fattibilità, ma abbiamo deciso di aspettare il primo luglio, giorno in cui entra in vigore il nuovo codice, per fare il progetto di fattibilità tecnico economico avanzato che ci consente di saltare la progettazione definitiva".

"Ma qualcuno – continua l’assessore – non si è accorto del nuovo codice che permette di saltare un livello progettuale. Noi della Giunta invece ce ne siamo accorti. E ci sembra strano – l’affondo di Baldelli contro Biancani e l’opposizione – che sia sfuggito a dei politici che vengono definiti navigati. Il nostro obiettivo è restituire il diritto alla salute ai marchigiani, ma non possiamo mettere indietro le lancette del tempo per riparare agli errori del passato. Intanto stiamo facendo i passi necessari per raggiungere il nostro traguardo".