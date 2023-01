Il caso della Siria in una conferenza

Oggi alle 17, all’ex chiesa del Gonfalone di Saltara, andrà in scena un’ulteriore tappa di ‘Macchie e inchiostri’, il festival dedicato al giornalismo d’inchiesta e agli inviati di guerra organizzato dal direttore artistico Paolo Frigerio in collaborazione con il Comune di Colli al Metauro. Titolo dell’appuntamento è ‘Siria: il cammino verso la giustizia’, e vi parteciperanno in veste di relatrici la giornalista e autrice Marta Berlinghieri e la collega e conduttrice radiofonica Costanza Spocci. A dialogare con loro ci sarà la giornalista italo-siriana Asmae Dachan.