Il caso della torrefazione ora approda sul tavolo del sindaco

Dopo l’esposto in procura, il caso della Torrefazione Ultramar caffè arriva anche sul tavolo del sindaco Massimo Seri e della sua giunta. Si tratta di un’interrogazione a firma dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle. Da tempo, un gruppo di residenti lamenta "odori insopportabili" fuoruscire dall’azienda. Non solo. Come messo in evidenza nell’esposto, presentato, per conto di uno degli abitanti nella zona, dall’avvocato Matteo Giuliani, ci sarebbero anche diverse irregolarità legate all’autorizzazioni. La torrefazione è definita dalla legge come attività insalubre. Per questo, sostengono i residenti, non dovrebbe essere in quell’area, vicino a un centro abitato, a una scuola, a un parco. E sulle irregolarità chiedono lumi anche i consiglieri pentastellati, i quali vogliono sapere "per quali motivi l’amministrazione non abbia rilevato, in sede di espressione del parere nell’ambito della conferenza di servizi, il divieto di insediamento di industrie insalubri in quel comparto" ma anche perché "sia stato rilasciato il titolo unico, funzionale all’esercizio di un’attività definita insalubre, sebbene la scheda tecnica di comparto in cui ricade il fabbricato industriale preveda espressamente il divieto di insediamento di industrie insalubri" come appunto la torrefazione. Sottolineano anche che "non è ancora pervenuto alcun riscontro formale alla richiesta di accesso agli atti relativi alle autorizzazioni presentata a maggio scorso, in violazione dei termini previsti dal regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale".

e. ros.