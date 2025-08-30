Il caso dell’anziana raggirata: "Mi diedero 50 euro come premio". E intanto le avevano tolto tutto

"Mi ha dato 50 euro, dicendomi che ero stata brava". E’ un pezzo del racconto fatto dall’anziana donna di piazzale Innocenti "spogliata" della nuda proprietà della sua casa da una coppia di conoscenti. E’ la storia che abbiamo raccontato ieri, dalla quale oggi emergono nuovi dettagli e racconti. La donna fu ripulita di tutti i soldi (50mila euro) incassati dalla vendita della casa e depositati in un conto aperto il giorno dopo il rogito e di cui loro custodivano il bancomat, con prelievi sistematici che, nel giro di breve, hanno azzerato tutto. Una banconota da 50 fu il "premio" per il raggiro subìto senza che se ne rendesse nemmeno conto. A ordire il piano furono una coppia di coniugi: lei (S.M.B.B.) guardia giurata, tutt’ora in servizio, in un istituto di credito pesarese e lui T.M. un ex poliziotto di Pesaro, già finito nei guai per altre vicende. Assistita dall’avvocato Gemma Pirro, la donna ha ottenuto dalla Corte d’Appello civile d’Ancona la conferma dell’annullamento della compravendita nei confronti del figlio minore della coppia e dell’ipoteca sulla sua casa. La figlia scoprì per caso che la madre aveva venduto l’appartamento, quasi tre anni dopo il rogito e presentò denuncia alla Questura. Davanti al pubblico ministero Maria Letizia Fucci e agli agenti della Squadra mobile, coordinata dal dirigente Paolo Badioli che ha condotto le indagini, la donna ammise: "Pensavo di fare una cosa buona". L’anziana spiegò di aver conosciuto la guardia giurata 4 o 5 anni prima, in quanto era correntista della banca in cui la donna lavora occupandosi della sicurezza. L’amicizia cresce presto: "Poi ho conosciuto anche il marito e il loro figlio piccolo. Più di una volta mi ha anche fatto la spesa". Poi arriva la confidenza: "Nel nostro rapporto di amicizia S. mi ha detto che mi vedeva come sua madre, che aveva perso. Mi ha detto che siccome io ero da sola e i miei figli non mi guardavano, potevo tenere l’usufrutto della casa e quando io poi sarei morta la casa sarebbe andata a suo figlio minore. Io non ho capito subito che cosa ho fatto, credevo di fare una cosa buona verso queste persone che mi facevano compagnia". Un ragionamento che l’anziana non comprese fino in fondo: "Io non so bene che cosa è la nuda proprietà e pensavo di fare una cosa buona. La S. mi ha detto che non dovevo parlare con nessuno di questa cosa e che tutto doveva rimanere tra noi". Così si susseguono firme e appuntamenti in banca. Poi l’episodio più concreto: "un giorno mi sono venuti a prendere con la macchina e mi hanno portato in banca. Qui, sono entrata insieme a S., mentre T. (il marito ndr) aspettava in macchina. Il cassiere ci ha dato un pacchetto di banconote e la S. le ha portate in macchina al marito. Io non so dire quanti soldi erano. T. mi ha dato 50 euro per ringraziarmi, dicendomi che ero stata brava". L’anziana ammise di non sapere se quei soldi fossero suoi: "Non credo perché io non faccio parte di quella banca". Da quel momento, raccontò agli inquirenti, non vide più neanche la posta: "quando arrivava la corrispondenza a casa, io la portavo a S. e la guardava sempre lei". Quanto all’usufrutto, spiegò con ingenuità: "non so spiegare cosa vuol dire pagare l’usufrutto, penso che voglia dire che finché sono in vita non devo pensare a niente e loro, S. e T., penseranno a me. lo non mi devo preoccupare di niente". La verità però la scopre brutalmente la figlia dell’anziana, anche grazie ai timori e ai sospetti che la portinaia del palazzo condivise con i familiari: "mia figlia, circa un mese e mezzo fa, mi ha chiamato al telefono e mi ha affrontato duramente, chiedendomi di incontrarla per una questione importante. Io non volevo farla salire in casa; allora lei mi ha dato appuntamento al bar sotto casa. Mi ha fatto molte domande su S. e T. e mi ha chiesto se mi ero resa conto di cosa avevo combinato con la casa. Io non mi sono resa conto, cioè che la casa non è più la mia. Non so se è possibile recuperarla. lo vorrei farlo per i miei nipoti". Un racconto che mette a nudo tutta la fragilità dell’anziana: i tremori, i vuoti di memoria, la solitudine, la voglia di credere in un’amicizia che le dava compagnia: "mi ero legata molto a S. e ora sono e dispiaciuta di quanto accaduto".