Il caso delle poltrone abusive. L’Anac chiede al Governo di rimettere tutti i divieti

di Antonella MarchionniIl "caso Pesaro" all’attenzione di Governo e Parlamento. Che il vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini non poteva sedere contemporaneamente su tre poltrone l’Anac lo aveva già fatto presente con la delibera n. 119 del 26 marzo 2025. L’Anac è decisa a portare avanti la questione e, il contenuto di quella delibera, è anche l’oggetto di un recente atto di segnalazione con cui l’Autorità anticorruzione ha sollecitato il Parlamento e il Governo ad effettuare una tempestiva modifica della legge 21 febbraio 2025, n.15, il cosiddetto "Milleproroghe", approvato da poco dal Parlamento, per quanto riguarda le disposizioni in materia di inconferibilità. Secondo l’autorità anticorruzione, infatti, sulla poltrona di presidente della Fondazione Pescheria e su quella del Rof, il vicesindaco e assessore alla cultura Daniele Vimini si era seduto abusivamente. Secondo l’art. 7 comma 2 del decreto legislativo 39/2013, infatti, a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio che conferisce l’incarico non possono essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico. Nel frattempo, però, il panorama è cambiato e, per intervento del Milleproroghe, è stato dato un colpo di spugna al decreto 39/2013 eliminando l’inconferibilità. Su quelle nomine, però, avvenute prima del milleproroghe, l’Anac non aveva potuto far altro che esprimere la propria censura in base alla norma vigente al tempo, cioè quella del 2013. Con il nuovo atto di segnalazione (n. 2 del 26 marzo 2025), l’Anac ha segnalato, a tutela delle immutate esigenze di prevenzione dei fenomeni corruttivi, l’opportunità di ripristinare il regime delle inconferibilità (abrogato dal Milleproroghe) nei confronti di coloro che abbiano rivestito cariche in organi di indirizzo politico. "Dall’abrogazione scaturiscono alcune importanti criticità – si legge nella segnalazione -. La legge n. 190/2012 (legge delega sulla base della quale è stato adottato il d.lgs. n. 39/2013) ha inteso ’assicurare l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate’, rendendolo immune dall’influenza che può derivare dallo ’svolgimento di incarichi pubblici elettivi’. Ciò in attuazione del principio di separazione tra funzione di indirizzo politico e funzione di gestione amministrativa, che consente di preservare l’imparzialità e l’efficienza dell’attività amministrativa attraverso la prevenzione di qualsiasi situazione di conflitto d’interessi in capo a soggetti che rivestono cariche politiche e ai quali potrebbero essere poi conferiti incarichi amministrativi. Il rischio di conflitto ricorre nello svolgimento tanto della carica politica ’in provenienza’ quanto di quella amministrativa ’in destinazione’. Nel primo caso, infatti, l’interessato potrebbe sfruttare la propria posizione per precostituirsi un incarico amministrativo futuro, da assumere al termine del mandato politico: ad esempio, potrebbe contribuire alla costituzione di una società controllata dall’ente al fine di poter esserne nominato amministratore. Nondimeno, occorre evidenziare il rischio che, a seguito del passaggio senza soluzione di continuità dalla sfera politica a quella amministrativa, il funzionario possa lasciarsi condizionare dalle pressioni dell’organo politico e/o dell’elettorato, con evidente pregiudizio per l’esercizio imparziale delle funzioni".