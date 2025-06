Il caso dello stop all’impianto Gnl. I comitati esultano: "Ma non è finita". E interviene il Consiglio di Stato

di Antonella Marchionni

Esultano i comitati dopo lo stop arrivato dai vigili del fuoco al nuovo impianto di liquefazione del gas naturale liquido (Gnl) promosso dalla Fox Petroli nell’area della Torraccia. Il piano di sicurezza presentato dai proponenti non ha superato il vaglio tecnico del Corpo, come emerso nell’ambito del Ctr (il Comitato tecnico regionale). Il che ha segnato un punto di svolta nella mobilitazione cittadina contro l’opera. Il Comitato "Pesaro: no Gnl", che da mesi guida la battaglia insieme ad altre realtà civiche, parla di "passo fondamentale" ma avverte: "vi è ancora un tratto di strada decisivo da percorrere. Partendo da gennaio 2025, abbiamo inviato appelli dettagliati e argomentati, basati su solidi rilievi tecnici, giuridici, sanitari e logistici non solo ai vigili del duoco – che ringraziamo per la professionalità e il coraggio istituzionale – ma anche all’Arpam, all’Ast, nonché a tutti gli enti coinvolti nella Valutazione di impatto ambientale positiva emessa dal Ministero dell’Ambiente".

Lo stop arriva anche in un momento in cui, parallelamente, si stanno muovendo le più alte sedi istituzionali. Il Consiglio di Stato ha chiesto formalmente al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di fornire, entro venti giorni, una relazione completa e documentata sul progetto di impianto di liquefazione Gnl proposto dalla Fox Petroli nell’area della Torraccia. Una richiesta che scaturisce direttamente dal ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dall’associazione Iniziativa per l’Europa e per l’Ambiente, promotrice dell’azione legale, di cui Gianluca Carrabs è vicepresidente. "Il fatto che il Consiglio di Stato abbia avviato un procedimento cautelare è il segnale che la nostra linea è solida, legittima e ascoltata – segnala Carrabs –. Ma non vogliamo fermarci qui, su questo primo successo. Sappiamo che l’autorizzazione non è ancora revocata, che il progetto non è ancora fermato del tutto, che restano aperti margini pericolosi. Ecco perché continueremo con forza e lucidità a presidiare ogni passaggio procedurale, a sollecitare ogni ente coinvolto, a mobilitare i cittadini, a fare pressione democratica affinché si arrivi all’unico esito ammissibile: l’annullamento definitivo dell’autorizzazione. È una battaglia che riguarda il futuro delle Marche e il modello di sviluppo che vogliamo. In gioco non c’è solo un impianto, ma l’idea stessa di territorio come bene comune, da difendere e da curare. Pertanto, non molleremo fino al diniego totale, chiaro, inequivocabile. Solo allora il territorio potrà tirare un respiro di sollievo. Solo allora avremo fatto il nostro dovere".

E questa mattina una delegazione del Comitato incontrerà i responsabili dell’Arpam e dell’Ast. "Abbiamo chiesto una presa di posizione netta da parte di queste autorità sanitarie e ambientali – fanno fapere con una nota gli esponenti del comitato ‘Pesaro: no Gnl’ -, e l’avvio immediato di indagini sul sito, al fine di verificarne lo stato effettivo sotto il profilo dell’inquinamento e della pericolosità. Chiediamo che l’area venga messa in sicurezza, chiusa e bonificata, per poi essere finalmente restituita alla città di Pesaro".