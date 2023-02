Il caso di Osteria Nuova in Regione "Rischio esondazione, servono fondi"

Il caso dell’azienda Galeazzi di via Lunga a Osteria Nuova, i cui titolari sono stati condannati per aver realizzato un terrapieno di 3 metri sull’argine per proteggere l’azienda dall’allagamento, ha acceso i riflettori sulle altre zone a rischio esondazione del fiume e soprattutto sul pericolo che incombe sulle tante aziende che sorgono vicino al Foglia. A chiedere l’intervento urgente della Regione per mettere in sicurezza il fiume è la consigliera regionale Micaela Vitri, che, nel corso dell’ultima seduta consiliare, ha presentato un’interrogazione ad hoc, firmata anche da Andrea Biancani. "Ho chiesto quali interventi di somma urgenza avesse effettuato la Regione dopo le pesanti piogge di 22 e 23 gennaio – spiega Vitri –. Ho apprezzato lo stanziamento di 58.000 euro per rimediare al cedimento dell’argine di circa 10 metri nell’area dell’ex Galoppatoio dove c’è la sede delle Giacche Verdi di Pesaro. Lì l’acqua è arrivata a 3 metri". Ma non basta. "È evidente come ci siano anche altre zone in difficoltà e il caso delle aziende di Osteria Nuova ne è un esempio – continua la consigliera – mentre a Pesaro sono stati già progettati gli interventi, ora è necessario che la Regione prosegua anche in tutta la zona di Vallefoglia e Montelabbate dove l’unico intervento già finanziato, e grazie ai 900mila del governo Draghi, è il primo stralcio della messa in sicurezza di Fosso Taccone che farà il consorzio di bonifica. Intervento per il quale i soldi sono già arrivati alla Regione che li trasferisce al Comune di Vallefoglia, il quale li passa al Consorzio. Ma il progetto definitivo è di 3 milioni. Per questo chiedo alla Regione che trovi subito gli altri 2 milioni e 100 per mettere in sicurezza altri argini a rischio esondazione su cui non si può più aspettare, oltre a via Lunga". Che sono: "Il lago artificiale sulla strada per Tavullia, lago che incombe sulle fabbriche accanto, ma anche la confluenza tra Apsa e Foglia per la quale alla Regione è stata chiesta un’area di laminazione, la zona tra Bottega e Montecchio e quella di via delle Industrie. Aree che il comune di Vallefoglia indica e sollecita da anni. Le vicende del settembre 1516 settembre 2022, che hanno causato danni e morti, e quelle meno gravi del 22 e 23 gennaio 2023 - conclude Vitri- impongono responsabilità per politiche finalizzate alla pulizia e alla manutenzione dei corsi d’acqua e al consolidamento del terreno".

Elisabetta Rossi