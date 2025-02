Il caso ex scuola Olivieri: "Impossibile restaurarla solo con un milione di euro"

"Non solo non sarà conveniente, ma è irrealistico pensare che per ristrutturare l’ex Olivieri possa bastare un milione di euro". Lo dicono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Cristina Canciani, Giovanni Corsini, Serena Boresta, Daniele Malandrino e Michele Redaelli, dopo aver studiato le perizie del consulente tecnico incaricato dall’amministrazione comunale di valutare la vulnerabilità sismica dell’ex scuola di via Confalonieri. "Sulla vendita della scuola ex Manzi di via Lamarmora – continuano – e sulla situazione attuale dell’ex Olivieri, l’amministrazione comunale sta compiendo l’ennesima forzatura". La perizia del novembre 2022 è stata chiesta per la valutazione preliminare riguardo alla sicurezza strutturale dell’ex Olivieri. "Le conclusioni dell’esperto – dicono Canciani e Corsini (foto) – ipotizzano un costo, per le sole opere edili, di 2,7 milioni di euro ‘nell’ottica di conseguire l’adeguamento sismico almeno all’80%’. Quindi non solo si parla solo di adeguamento sismico, senza considerare altro, ma la stima supera di molto quel milione che il Comune pensa di ottenere dall’alienazione dell’ex Manzi e che dovrebbe servire a coprire la ristrutturazione".

Confrontando poi le somme che il Comune ha investito per realizzare scuole nuove, a Fratelli d’Italia viene il dubbio per cui potrebbe essere meglio demolire e ricostruire un nuovo edificio. "La scuola Brancati – prendono come esempio Canciani e Corsini –, consegnata nell’anno 2020, ha avuto un costo di costruzione di 1.307 euro al metro quadrato, per un investimento totale di 3,1 milioni di euro. Per la scuola Anna Frank, tuttora in costruzione, è stato preventivato un costo di poco meno di 4 milioni, demolizione compresa, per 1.500 euro al metro quadrato. circa. La scuola Manzi è edificabile per circa 730 euro al metro quadrato. Ora, come è possibile che, per demolire e ricostruire questa scuola sia stato ipotizzato un costo che gravita tra i 7 ed i 9 milioni di euro? Un valore, dichiarato anche davanti ai cittadini dalla giunta Biancani, ma per noi non realistico rispetto alle stime disponibili a tutti, fatte in base ai dati forniti dall’amministrazione stessa. Chiediamo che l’amministrazione chiarisca i questi aspetti, dando risposte esaustive e serie".

Solidea Vitali Rosati