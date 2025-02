Il caso Fox finisce alla Camera. Ecco l’interrogazione al ministro:: "Revochi le autorizzazioni"

No al gas liquido, no al progetto della Fox Pretoli alla Torraccia. Perché il fronte ha preso la strada per Roma: la capogruppo alla Camera di Alleanza Verdi Sinistra Luana Zanella ha deposito una interrogazione al ministro all’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. E cioè al dicastero che ha dato il suo assenso alla realizzazione di questo progetto da 50 milioni di euro che prevede lo smantellamento di una parte delle attuali cisterne per gli idrocarburi per fare spazio a dei vasconi interrati dove sarà raccolto il gas liquefatto che la Fox andrà a prendere da una tubazione della Snam (da Pescara fino a Ravenna).

Una situazione che supera i confini locali, proteste a parte, perché su questo progetto anche l’amministrazione comunale non ha poteri. Una interrogazione, quella presenta al ministro Pichetto Fratin, che nessuno sa quando verrà candelarizzata. Ma il responsabile regionale dei Verdi, l’urbinate Gianluca Carrabs, alza ancora l’asticella "perché vogliamo arrivare attraverso la Zanella ad un question time con il ministro proprio per parlare dei pericoli che questa realizzazione comporta".

Scrive la Zanella nella sua interrogazione al ministro: "Non sembra che sia stata analizzata la presenza di altre attività a rischio di incidente rilevante in prossimità dell’impianto, né l’acquisizione di un nulla osta di fattibilità (Nof) del comitato tecnico regionale in relazione agli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti. Anzi, a questo proposito la Commissione nel parere di compatibilità ha rimandato l’acquisizione del parere nella fase di progettazione esecutiva. Per tutto questo chiediamo buon senso e ragionevolezza in merito a questo progetto", chiude la Zanella nella sua interrogazione.

Il tutto partendo da un presupposto e cioè che ci sono "troppe ed evidenti criticità del progetto, per cui il Ministro dell’Ambiente revochi in autotutela il decreto di compatibilità ambientale relativo all’impianto di liquefazione del gas a Pesaro".

Lo stato delle cose, dopo una riunione che si è tenuta nei giorni scorsi in un locale di Muraglia, sarà illustrato questa mattina nella sede del consiglio comunale a partire dalle 10 alla presenza di Carrabs della direzione nazionale di Europa Verde, Sabrina Santelli co-portavoce regionale Europa Verde; Adriana Fabbri capogruppo Avs in consiglio comunale, Luana Zanella capogruppo Avs alla Camera e cioè la parlamentare che ha presentato l’interrogazione al ministro e quindi Luigi Tagliolini della direzione provinciale di Europa Verde. Sono previsti interventi anche da parte di esponenti di Sinistra Italiana e dei 5 Stelle.

Della partita con altre associazioni (Legambiente, Lupus in Fabula) anche EveryOne Group guidato da Roberto Malini che ha inviato un appello alle autorità per chiedere il blocco immediato dell’impianto della Torraccia.