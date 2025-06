Il caso “insolito“ di via Fra Carnevale

La situazione di via Fra Carnevale si infittisce: le erbe e i cespugli, con la primavera quasi impenetrabili, rendono davvero stretta la discesa già non facile per la ripidezza e le buche e i rattoppi che la strada ha collezionato negli anni. Ma si infittisce anche in senso metaforico: nell’articolo apparso domenica sul Carlino, il consigliere Carrabs evidenziava un abbandono generale da parte del Comune e dei lavori per acquedotto e fibra ottica lasciati in sospeso. A tal proposito Marche Multiservizi precisa che "non ha eseguito alcun intervento sull’acquedotto. Sono stati invece realizzati e completati, già da qualche settimana, i lavori per la sostituzione di un tratto di rete fognaria. Una volta terminato il cantiere, l’azienda ha provveduto, come sempre, a rimuovere tutto il materiale residuo e a ripristinare lo stato dei luoghi, ovviamente per quanto di propria competenza".

Eppure a metà della strada permane un cantiere con vario materiale (foto), terra e segnali che ingombrano la zona di una curva a gomito. Di chi è dunque la competenza di questi lavori fermi da tempo? La cosa strana tra l’altro è che vi è anche un cartello in cui si impone il limite dei 30 chilometri orari proprio per lavori in corso, ma per come è ridotta la strada, a malapena si riescono a fare i 20, a prescindere dal cantiere. Oltre al danno, anche la beffa.