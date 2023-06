Il caso liceo Marconi "Famiglie preoccupate"

"Al Campus scolastico, ad oggi, abbiamo almeno cento studenti senza un’aula dove andare a settembre. Perché? Semplicemente, mancano". I consiglieri Giulia Marchionni (Prima c’è Pesaro) e Michele Redaelli (Forza Italia) si fanno portavoce delle preoccupazioni di alcune famiglie con gli studenti iscritti al liceo Marconi. "Le famiglie, con iscritti allo scientifico non ricevono risposte a riguardo. Perché? Siamo alla fine di giugno e ancora la Provincia non ha dato soluzioni che sia una alle scuole, nonostante le sollecitazioni. Le famiglie hanno fiducia che la situazione si risolva, ma hanno perso la pazienza: cosa c’è da attendere? I genitori, in subbuglio, si sono rivolti a noi, consiglieri comunali, pensando che il Comune avesse qualche competenza. Non ce l’ha in senso stretto, ma è anche la proprietaria di buona parte dell’area in cui insistono le strutture scolastiche. E di certo non è pensabile che la Provincia venga lasciata sola ad affrontare un problema che va risolto urgentemente: dall’inizio del nuovo anno scolastico mancano meno di 12 settimane. Considerando che quattro sono quelle di agosto, volendo essere pratici e concreti, diventa evidente che i giorni per fare eventuali lavori di adeguamento sono scarsi".

"Tra l’altro – continuano i consiglieri di centrodestra – le attività didattiche si prendono uno spicchio d’estate con la maturità e con gli esami di recupero a settembre. Per cui i tempi reali di intervento sono contati, già da ora. Non avere risposta riguardo le ipotisi sul tavolo, non promette nulla di buono. Anche perché l’attuale situazione non è stata determinata da un’emergenza recente. Tutt’altro: è una necessità di cui si ha notizia, almeno da gennaio. Del resto partiamo già con dei pregressi: quattro classi del Marconi sono ospitate nei container prefabbricati proprio per una fame di aule conclamata. Va dato atto che le riunioni, per trovare soluzioni, gli enti le hanno fatte: i tecnici di Provincia e Comune si sono incontrati per valutare soluzioni, senza scartare interventi urbanistici. Al centro del confronto c’è stata l’ipotesi di impiantare un prefabbricato nello spicchio di area verde “edificabile“ a seguito di variante. Esistono prefabbricati in legno dall’estetica piacevole, assolutamente compatibile con il contesto scolastico. Superata l’emergenza aule la struttura potrebbe essere risfruttata per laboratori e sale polivalenti. Non vogliamo caldeggiare una soluzione piuttosto che un’altra: di certo il ventaglio di opzioni, a gennaio, sarebbe stato ben più ampio di quello che resta ora. Prima di trovare collocazione agli uffici della Provincia, per vendere l’immobile di via Gramsci, forse il Presidente Paolini dovrebbe dare una risposta agli studenti di questa città e alle loro famiglie".

s. v. r.