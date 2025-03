Il “caso mensa“ scalda gli animi della minoranza

Sulla questione della nuova mensa scolastica la minoranza di Urbania AlternAttiva non molla la presa: "Questa storia ha portato alla luce, ancora una volta, il problema più grave di questa amministrazione: l’assenza totale di comunicazione e condivisione delle scelte con cittadini e consiglieri. Un progetto così impattante per il territorio non può essere imposto dall’alto, ma avrebbe dovuto essere discusso sin dall’inizio coinvolgendo la minoranza in consiglio, le commissioni consiliari e i consigli di quartiere, che invece vengono sistematicamente ignorati. I cittadini vengono informati solo a decisioni già prese, se va bene. Così si azzera la partecipazione e si alimenta la disaffezione verso la politica, la quale si ricorda dei cittadini solo quando deve chiedere loro il voto".

Non è la mensa in sé l’oggetto del contendere per la minoranza ma il metodo: "Non contestiamo la necessità di una mensa scolastica – continuano –, ma il modo in cui la giunta Ciccolini continua ad amministrare senza confronto e senza rispetto per il ruolo del consiglio comunale e della cittadinanza. Le commissioni consiliari non vengono mai convocate se non in rare occasioni, e l’ultimo consiglio comunale risale addirittura al 17 dicembre 2024. I consigli di quartiere non vengono più convocati, mentre sarebbero lo strumento ideale per affrontare in modo trasparente questioni di questa portata. Perché il progetto della mensa non è stato illustrato pubblicamente prima di essere definito? Perché si continua ad amministrare con riunioni ristrette, avvisi a pochi e decisioni già prese? L’amministrazione Ciccolini sembra navigare a vista, ignorando il principio fondamentale di una buona gestione della cosa pubblica: la partecipazione dei cittadini".

a. a.