Il caso Palestina infuoca il Consiglio. Su Gaza studenti in coro: "Fascisti"

Da anni a Urbino si trascina la vicenda dell’Area Petriccio e della nuova Facoltà di Scienze Motorie. Delibere, modifiche e accordi si susseguono senza che nulla arrivi a una conclusione. Anche questa volta il Consiglio comunale è tornato a discutere l’ennesima variante, con un dibattito acceso e segnato da critiche all’amministrazione.

Il sindaco Gambini ha spiegato che la nuova delibera nasce da un’ulteriore richiesta dell’università e serve a permettere la valutazione dell’Agenzia del Demanio sulla stima dell’area: "Abbiamo aderito per facilitare i progetti dell’università, nell’interesse della città – ha detto – il progetto ha subito una fase di stallo e si è dovuto intervenire per tenere conto delle esigenze dell’ateneo. Le valutazioni economiche sono state fatte in modo corretto e trasparente e non c’è alcuna speculazione, ma la necessità di tutelare il patrimonio comunale".

Nonostante ciò, l’opposizione si è fatta sentire, pur avendo votato a favore. La consigliera Crespini (Futura) ha attaccato la giunta sulla valutazione economica, definendo inaccettabile che il Comune voglia incassare 1,2 milioni di euro da un’operazione con l’università: "Non siamo un’impresa privata. Se il Demanio valuta meno, che succede? Non si può guadagnare su un ente pubblico".

Scaramucci (PD) ha espresso delusione politica: "Sono anni che parliamo di questa cosa. Dov’è finito il sindaco concreto che fa? Qui non si parla più di niente e non si fa più niente. Dopo dodici anni di amministrazione, qual è la visione per questa città?".

Carrabs (AVS), unico astenuto, ha affermato che l’amministrazione agisce più per visibilità politica che per reali scopi di utilità pubblica. Il sindaco ha replicato difendendo l’operato del suo mandato, sostenendo che l’urgenza è legata alla necessità di sbloccare i lavori universitari e che la vicenda è complicata, ma l’obiettivo resta quello di far andare avanti l’università. Successivamente, il Consiglio comunale ha bocciato la mozione presentata dal consigliere Giovanelli (Urbino Rinasce) sul boicottaggio dei farmaci Teva, prodotti da un’azienda israeliana.

Il capogruppo ha spiegato che la proposta, già approvata in altri comuni, rappresentava un gesto simbolico di pressione sul governo di Israele affinché cambiasse atteggiamento verso il popolo palestinese. Il primo cittadino ha però sostenuto che il tema non rientra tra le competenze del Comune e che non è possibile intervenire sulle scelte di acquisto della farmacia comunale. Al termine della discussione, un gruppo di studenti presenti in aula ha interrotto la seduta per manifestare in solidarietà con la Palestina, creando confusione e uscendo dal Consiglio gridando "fascisti".