Il caso Riceci: interrogazione per l’Europa

Riceci arriva a Bruxelles. Dopo l’avvio della raccolta firme su Change.org è stata presentata una nuova interrogazione su Riceci, al Parlamento Europeo. L’oggetto, questa volta, mira a far accertare se la procedura adottata da Marche Multiservizi per partecipare al progetto ha rispettato la direttiva sulla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, e in accordo con le Direttive Ue in materia di appalti pubblici e concessioni. Ma anche se il progetto violi i vincoli stabiliti dalla Direttiva "Habitat" e sia compatibile con il Regolamento UE 11512012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Infine se viene garantito il livello di protezione previsto dalle Linee Guida Unesco per una zona tampone del centro storico di Urbino. A fare da tramite alla richiesta è stato Gianluca Carrabs che ha portato già altri politici nazionali a Petriano nei mesi scorsi. "Ringrazio gli onorevoli Massimiliano Smeriglio e Rosa D’Amato che su mia sollecitazione - spiega Gianluca Carrabs dell’esecutivo nazionale Federazione Verdi - sono interventi sulla vicenda. Massimiliano Smeriglio nelle prossime settimane sarà proprio a Riceci per verificare di persona la situazione e visitare i luoghi dove vorrebbero collocare l’impianto". Tramite Carrabs ha chiesto un incontro formale al sindaco di Petriano per affrontare la questione e capirne gli sviluppi. Intanto continua la raccolta firme per la petizione a Mattarella che in 6 giorni dalla conferenza stampa ha raccolto più di 2000 adesioni.

Lo stesso Gianluca Carrabs con una nota fa sapere che Mauro Tiviroli, ad di Marche Multiservizi, insiste sulla querela per diffamazione nei suoi confronti. "Non fa marcia indietro neanche dopo la richiesta del pubblico ministero di archiviazione della sua denuncia, ma fa opposizione. Il giudice ha fissato l’udienza per il 10 aprile 2024".

fra. pier.