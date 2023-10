"Il caso Riceci si risolverà intorno a un tavolo"

L’iter per l’approvazione o il diniego alla realizzazione della discarica di Riceci è ancora in corso, ma la poca distanza del sito rispetto al più vicino centro abitato, inferiore ai 2.000 metri imposti dalla legge per impianti di questo tipo, sembra un aspetto insormontabile per avvallarne la costruzione. Lo ha detto in Consiglio comunale Maurizio Gambini, che sta seguendo la vicenda in qualità di vicepresidente della Provincia, rispondendo a un’interrogazione di Pd e Viva Urbino.

All’assemblea, per altro, erano presenti anche diversi cittadini, residenti nelle zone intorno al luogo scelto per la discarica o che comunque si sono espressi contro la sua costruzione. "Come Consiglio provinciale, non possiamo intervenire su quello che succede al tavolo tecnico – spiega il sindaco di Urbino –. La procedura è in vigore, i tecnici della Provincia hanno fatto un primo screening, tre mesi fa, e chiesto integrazioni al soggetto proponente, per quanto riguarda l’iter amministrativo: ci sono da uno a sei mesi per presentarle, la ditta ha chiesto il massimo e credo che tempo scada a fine dicembre. L’iter è questo, non c’è stato ancora un risultato, ma io e il presidente, Giuseppe Paolini, abbiamo chiesto ai tecnici incaricati quali siano le possibilità di approvare o no l’impianto e, da quello che mi risulta, uno degli aspetti non superabili e per cui credo ci sia orientamento per dare il diniego, da parte dei tecnici, è la distanza della discarica dal centro abitato. Il Consiglio provinciale e i tecnici hanno anche chiesto un’interpretazione della norma alla Regione, ma non mi risulta che ancora ci sia stata risposta, cosa che la Regione, per altro, non è obbligata a dare: c’è una legge, il tecnico che autorizza deve dare la propria autorizzazione, nella direzione corretta. C’è poi stata anche una richiesta, extra iter autorizzativo, da parte dell’azienda a proporre siti alternativi, che però non credo sortisca risultati".

Gambini ha poi ribadito come le prese di posizione degli amministratori valgano "in termini di opinione, ma non di iter amministrativo, che va rispettato", e la necessità di "un intervento sui tavoli politici. Però mi pare che non ci sia volontà di parlarne, se non negli articoli di giornale. Nel frattempo, ho chiesto al sindaco di Pesaro di interloquire con chi dobbiamo: il privato, Marche Multiservizi e il socio della società, Hera. Matteo Ricci ha detto espressamente che ci parlerà lui. Io non ho avuto modo di interloquire su questa vicenda, perché il socio principale, che esprime il presidente, è Pesaro. La procedura è in atto, i sei mesi scadranno a fine dicembre e so che l’azienda ha fatto sondaggi ulteriori per verifiche sui vincoli idrogeologici, però credo che della vicenda dovremmo parlarne ai tavoli adeguati. Come sindaco di Urbino non ho voce in merito, se non per un parere consultivo quando ci sarà la conferenza dei servizi. Possiamo salvare questa situazione e Riceci solo mettendoci intorno al tavolo, parlandone e costruendo gli impianti dove bisogna farli, perché comunque, e io l’ho detto pubblicamente, servono: non si possono non fare".

Nicola Petricca