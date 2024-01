Il caso Spadoni fa ancora discutere

Rifondazione comunista torna sul problema sanità e in particolare sul tema dei disservizi che ci sono stati sotto Natale.

Scrive Rifondazione: "Sul Carlino del 7 gennaio il compagno Leonardo Spadoni ha raccontato di una disavventura capitata alla moglie, da lui accompagnata di notte all’ospedale di Fossombrone. È vero che c’era un cartello con scritto “Acap chiuso“, ma lui ha suonato lo stesso e dopo pochi minuti un tale, che dai vestiti pareva un dottore, senza neanche ascoltare le ragioni di quella scampanellata ha richiuso la porta dicendo che lì era chiuso e di provare altrove o al 118. Dell’episodio Spadoni ha parlato col proprio medico di fiducia, secondo il quale erano obbligati a prestare il primo soccorso, poi l’ha reso pubblico sulla stampa. Con una velocità mai dimostrata finora, sul Carlino del 9 un comunicato del sindaco e del suo vice nel quale si prende lo spunto da questo episodio e si parla di “strumentalizzazione politica“. Ma la verità si può dire o va taciuta?".

Secondo RC, "come sempre, anche se stavolta l’aggressività è stata messa da parte, non si risponde alle domande sottintese perché non si racconta tutto ciò che andava e va detto. Dal comunicato non risulta che sia stata effettuata una verifica né che sia stata richiesta né che si intende farla per capire chi sia la persona che si è rifiutata di ascoltare Spadoni. Così come nulla si dice dell’assenza del medico del 118".

a. bia.