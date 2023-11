Il caso trasporti in Consiglio. "Trovate una via"

La sospensione del trasporto pubblico nei giorni delle festività natalizie è arrivata ieri in Consiglio comunale. Pd e Viva Urbino hanno presentato un ordine del giorno per chiedere lumi: "Una soluzione va trovata", spiega il consigliere Davide Balducci contattato dal Carlino. Un problema serio perché mancherebbero gli autisti, anche nel privato, ma quando si tratta di servizio pubblico la questione è più delicata.

"Siamo venuti a conoscenza di questo fatto che riteniamo assurdo e vergognoso. Abbiamo subito spostato la discussione in un’ottica di soluzione. Facendo delle proposte e ipotizzando, se si è in mancanza di autisti o personale, di esternalizzare i servizi anche con dei mini bus. Ovviamente se non ci fosse la possibilità di risolvere con le risorse interne.

Comprendiamo bene, nelle difficoltà del mercato del lavoro, la mancanza di organico però non si può accettare un disservizio del genere, specie durante le festività. Sia per i cittadini che per i turisti. Parlare di accoglienza senza garantire il trasporto pubblico è un problema. Una tematica che accomuna tutti, infatti l ‘Odg è stato votato in maniera unanime ed è un bene perché bisogna lavorare per risolvere i problemi, che è sempre stata la nostra intenzione. In città la preoccupazione c’è. Pensiamo se in quei giorni nevica e un cittadino non può prendere la macchina, come fa?", conclude Balducci.

"Questo provvedimento che Adriabus ci ha comunicato non è dato dall’esigenza di un risparmio, ma dal problema serio di reperimento degli autisti - ha risposto nell’assise il sindaco Maurizio Gambini -. Ho avuto un incontro specifico dove ho già chiesto di scongiurare la chiusura totale dei servizi nei festivi. L’alternativa potrebbe essere di ridurre i trasposti nei giorni feriali, che sarebbe ancora peggio. Il settore vive un momento congiunturale, nel 2021 sono state rilasciate solo 2 patenti di livello superiore, in due mesi, in provincia. Ami e Adriabus hanno fatto un concorso, con una graduatoria che è stata esaurita, anche con autisti di altre aree, come abbiamo fatto noi per vigili, ma questi, evidentemente, sono stati chiamati altrove. La decisione che l’azienda ha preso è data dal fatto che tutti gli autisti hanno già coperto il totale di ore di servizio annuali. Completate le ore, devono stare fermi per legge. La presidente Ottaviani e il direttore Benedetti faranno di tutto per capire se possano incastrare le ore lavorative in quei giorni. Purtroppo, è un problema che si sta presentando ora, in questo settore. Ci sono tantissime aziende e cooperative di trasporti che hanno mezzi fermi perché non ci sono autisti e le società private, socie di Adriabus, hanno ancora più problemi di Ami per il loro reperimento".

Ieri su queste pagine la presidente di Adriabus Lara Ottaviani e il direttore generale Massimo Bendetti hanno rimarcato la volontà che "in caso di reperimento di ulteriori risorse si possa revocare la sospensione dei servizi". Aggiungendo oggi: "Ci stiamo lavorando nonostante le condizioni difficili. Gli autisti di Adriabus stanno da tempo dimostrando il loro senso di responsabilità e sostengono turni impegnativi. Durante il periodo delle feste natalizie, quando le scuole sono chiuse e la maggior parte dei lavoratori è a casa, gli utenti sono limitati e crediamo che negare ulteriormente ferie e permessi dovuti al personale viaggiante sia davvero insostenibile".

Francesco Pierucci