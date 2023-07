Il Castello di Pagino torna come nel passato per un solo giorno

Domani il vecchio borgo di Pagino Castello si rianimerà tornando a un secolo fa. La piccola frazione di Fermignano incuneata tra il Furlo e Fossombrone, non lontana da Calmazzo, si riaccende grazie all’iniziativa “Borgo Vivo“, curata da ET Eventi e Teatro, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Fermignano e della Pro Loco locale. Sarà un connubio tra spettacolo teatrale itinerante, con oltre trenta figuranti in giro per il borgo, e una passeggiata narrata, grazie a cui i visitatori, divisi in piccoli gruppi, potranno avere un assaggio del folclore, delle tradizioni, delle curiosità storiche del Borgo intorno ai primi anni del Novecento, quando era in uno dei suoi periodi più floridi. I vecchi mestieri e i giochi tradizionali, le feste di paese e aneddoti curiosi: una visita che attraverserà tutti i luoghi più caratteristici di Pagino Castello, in cui i gruppi di visitatori verranno accompagnati da un narratore e, come osservando da uno spioncino, si ritroveranno immersi in alcuni spaccati di vita quotidiana del paese, che per molto tempo, prima che Fermignano divenisse Comune, aveva addirittura una sorta di autonomia amministrativa, essendo definito un “appodiato“, ovvero una comunità minore unita a quella principale che però poteva in parte amministrarsi autonomamente.

Un luogo affascinante, immerso nel verde, che dopo la seconda guerra mondiale ha iniziato a svuotarsi e che ad oggi ha soltanto una casa abitata (occupata soltanto nei mesi estivi) e che continua a mantenersi grazie alle cure di Tiziano Corrieri, nativo del luogo in cui ha lasciato il cuore e che se ne prende cura ogni giorno. Le visite avranno la durata di circa 40 minuti l’una. È obbligatoria la prenotazione (orari per ingressi scaglionati: ogni 20 minuti circa a partire dalle 18 fino alle 23). Si consiglia, per gli orari notturni, di portare con sé anche una torcia. Per ogni informazione su prezzi, come arrivare e prenotazioni, contattare il numero 3477673713 o visitare il sito www.eteventieteatro.com.

g. v.