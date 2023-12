Il CaterCapodanno. Le regole della piazza: si entra solo da due vie. Vietati alcol e botti

di Ilenia Baldantoni

Saranno via Branca e via San Francesco (lato portici) le uniche due vie che condurranno in sicurezza al tanto atteso ‘CaterCapodanno’ di Pesaro 2024. Una serata indimenticabile che aprirà le porte allo splendido anno da Capitale della cultura, mettendo però sempre "La sicurezza prima di tutto" dice la Prefettura. Dalle 21.30 di domenica alle 3 saranno ore di puro divertimento con performance che vedranno esibirsi sul palco Colapesce Dimartino, Valerio Lundini e i VazzaNikki tutto in diretta live su Rai Radio 2.

Un evento che dovrà svolgersi in tutto rispetto delle regole per garantire maggior sicurezza e per concludere il vecchio anno e iniziare quello nuovo al meglio. "Una serata magica in cui sarà fondamentale potenziare la sicurezza", il mantra del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con il Prefetto Emanuela Saveria Geco. Una decisione presa per rafforzare l’azione di vigilanza e controllo durante la manifestazione cercando di gestire al meglio i flussi di entrata e uscita dalla piazza.

Per ottenere questo obiettivo sono state individuate strade a senso unico pedonali sia di entrata sia di uscita per non recare danni e pericolo alla circolazione. Inoltre, vietate le bevande alcoliche, niente contenitori in vetro e divieto di vendita di fuochi d’artificio. Tanti i volontari che collaboreranno al rispetto delle regole e a una gestione della manifestazione ad hoc.

Via Rossini, corso XI Settembre, via Baviera e via Giordano Bruno saranno le vie di esodo che verranno segnalate con cartellonistica adeguata per essere ben visibile in caso di emergenza. All’incontro dal tema ‘sicurezza’ hanno partecipato oltre ai vertici provinciali delle forze di Polizia, il comandante della Capitaneria di porto, il dirigente della sezione Polizia stradale, i rappresentanti dei Vigili del fuoco, del 118, della Provincia e del Comune di Pesaro.