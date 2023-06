Il CaterRaduno scalda i motori "Faremo di voi la Città della Radio"

di Federico Temperini

Da domani al 2 luglio torna a Pesaro il CaterRaduno, appuntamento tradizionale per gli ascoltatori di Caterpillar (trasmissione storica del drive time pomeridiano di Radio2) e dello spin off mattutino Caterpillar Am. Divertimento ma anche impegno sociale, come spiega Massimo Cirri, ideatore del programma radiofonico che conduce assieme a Sara Zambotti.

Cirri per il terzo anno consecutivo il CaterRaduno sbarca a Pesaro. Direi che vi siete trovati bene...

"Più che bene. Una città che si muove in bicicletta e ha “inventato” la bicipolitana; il sole che sorge e tramonta sulla stessa spiaggia, incredibile; un grande palco in un prato sul mare e un altro in città; una buona intesa con la macchina comunale; un sindaco molto attivo che è un piacere insolentire per la sua iperattività. Prendersi in giro, credo davvero, è una delle pratiche dell’amicizia. Nel 2024 Pesaro sarà Capitale della Cultura, adesso è già Città della radio".

Un programma rodato frutto di un mix di divertimento e impegno sociale. Partiamo dalla musica, chi avremo?

"I Baustelle, un gruppo di culto, che suonano per la prima volta all’alba, venerdì ore 6, a Baia Flaminia. Abbiamo notizie di molti che si accamperanno dalla sera precedente per avere un posto in prima fila. La sera Valerio Lundini & I Vazzanikki con Canzoni carine altre meno e Ema Stokolma, voce di Radio2, in un Dj Set. Sabato alle 22 la congiunzione astrale e musicale di Mirko Casadei Popular Folk Orchestra & Modena City Rammlers mentre i Piqued Jacks, dall’Eurovision Song Contest, saranno ospiti venerdì durante la diretta di Caterpillar".

Sabato alle 18 un’esibizione molto particolare…

"Sì, l’Orchestra LiberaMusica e l’Orchestra Sinopoli Junior, 140 elementi diretti dal maestro José Ángel Salazar Marín, si intrecceranno con le parole di don Luigi Ciotti di Libera in un Canto grande per la legalità".

Ospiti d’eccezione anche per il teatro…

"Giovedì avremo Walter Leonardi e il Terzo Segreto di Satira, sabato Renato Sarti e Valentina Picello con Naufraghi senza volto, un testo di Cristina Cattaneo che una settimana fa era in scena al Piccolo Teatro di Milano. Domenica all’alba, il reading poetico di Guido Catalano".

L’impegno sociale è un marchio proprio di Caterpillar. Come lo porterete al CaterRaduno?

"Un incontro sul soccorso umanitario con Cristina Cattaneo, responsabile Labanof, Cecilia Strada di ResQ e Matteo Ricci. Poi i comuni sostenibili di tutt’Italia che premiano le migliori buone pratiche ecologiche. Pesaro ne ha vinte molte. E non è un caso".

L’appuntamento con don Ciotti servirà per finanziare il progetto di Libera “Amunì”. Ce lo spiega brevemente?

"È un progetto per ragazzi che hanno commesso un reato, spesso il primo. Un percorso di riparazione e educazione alla legalità, per sanare, indirettamente, i torti commessi e cambiare. Evitando, spesso, che al primo reato ne segua un altro. Per fare, anche, giustizia sociale. Perché spesso, dietro un ragazzo che fa un reato, c’è abbandono, svantaggio, povertà materiale, culturale e sociale".