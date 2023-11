Il Catria rinasce grazie al bosco

Il bosco come risorsa, al centro di un circolo virtuoso che contempla manutenzione, occupazione, bioenergia e reddito. È stato presentato venerdì alla sede dell’Azienda Speciale del Monte Catria il progetto “Ripartiamo dal Catria“, che vuole proprio promuovere azioni di raccolta, manutenzione e produzione di biomassa energeticamente utile e al contempo creare un circolo virtuoso che salvaguardi i fossi dall’accumulo di materiale che spesso risulta dannoso in occasione di forti piogge.

Il progetto, che si articola in tre diverse fasi, è risultato vincitore del bando emanato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Foreste che sono state al centro della presentazione a cui è intervenuto il deputato Mirco Carloni (foto), presidente della Commissione Agricoltura della Camera: "È molto importante – ha detto Carloni – l’approvazione del “Decreto legna“ presentato alla Camera con il Ministro Lollobrigida, che consente agli agricoltori e agli allevatori di raccogliere, stoccare e riutilizzare la legna depositata naturalmente in seguito ad eventi atmosferici nell’alveo di fiumi e torrenti. La norma colma una ipocrisia amministrativa per cui non era possibile raccoglierla senza incorrere in sanzioni. Molti agricoltori mi fermano ancora e mi dicono che non sono al corrente che ora possono farlo senza prendersi delle multe. Ma fortunatamente non è più così".

“Ripartiamo dal Catria“, oltre che una mattinata divulgativa, è stata anche l’occasione per annunciare una iniziativa formativa. In primavera infatti partirà un corso per “Uso e manutenzione della motosega per la raccolta del legname a bordo fiume“. Ventiquattro ore di lezione in tre giornate che rilasceranno un attestato di formazione su tre aree: documenti e normative in materia di foreste, sicurezza e rischi; prelievo, attrezzature, dispositivi di protezione; infine il cantiere di prelievo e le metodologie di abbattimento e sramatura.

Le domande di ammissione al corso dovranno essere presentate entro il 31 dicembre col modulo scaricabile al sito www.aziendadelcatria.com

Alla presentazione sono intervenuti anche l’agronomo della Regione Marche Francesco Leporoni e Mirco Ravaioli, presidente Azienda Speciale del Catria, che ha ricordato come "L’unione di un territorio passi anche attraverso a progetti come questo. La formazione può essere chiave per garantire occupazione e resilienza nei territori delle aree interne".

g. v.