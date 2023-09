Il cavalier Moretti alla Benelli Armi. Una guida lunga quarant’anni

Una giornata interamente dedicata alle celebrazioni dei 28 anni del Gran Premio “Paolo Benelli“ quella di sabato scorso, che ha visto competere centinaia di dipendenti di Benelli Armi nel campo di tiro a volo di Urbino, sfidatisi nelle diverse specialità in cui l’azienda urbinate primeggia da sempre: nella categoria Pistola Kite si è imposto Valentino Battistelli centrando 88 bersagli su 100, Roberto Rossi ha conquistato la vittoria nel Tiro a Volo Amatori con 22 piattelli su 25 e Filippo Ragni ha centrato l’en plein, 25 piattelli su 25, nel Tiro a Volo Professionisti.

In serata, i tiratori si sono ritrovati a cena assieme ai familiari e alle autorità del territorio nei rinnovati locali dell’azienda urbinate in occasione della tradizionale festa che ha visto sfilare sul red carpet circa 700 ospiti, intrattenuti tra una portata e l’altra da Valerio Staffelli e Cristiano Militello di Striscia la Notizia.

Diversi i momenti celebrativi che hanno accompagnato le premiazioni di vincitori e piazzati, dai premi ai 25 e 40 anni di fedeltà al lavoro fino alla ricorrenza dei 40 anni di conduzione dell’azienda da parte dell’ingegner Luigi Moretti. Ne hanno tracciato un ideale filo rosso i ricordi emozionati di Giorgio Londei, il sindaco che accolse Moretti nella città ducale nel 1983, nel pieno del difficile momento che la Benelli stava attraversando, e il tributo di Maurizio Gambini, che nel 2017 ne ha riconosciuto i meriti per la salvezza prima e per il rilancio poi dell’azienda, assegnandogli la cittadinanza onoraria. Infine, dopo l’omaggio della RSU che ha ricordato le tante iniziative solidali svolte per il territorio, l’omaggio dei dirigenti descritto dal Direttore Industriale Paolo Viti come "un omaggio ai 800mila chilometri percorsi da Brescia a Urbino in questi 40 anni come un viaggio andata e ritorno dalla Terra alla Luna": una raffinata cesellatura realizzata in forma di allegoria ricca di simboli dall’incisore Andrea Guerra su un fucile unico come la sua bellezza.

Tiziano V. Mancini