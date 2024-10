"Il cda della Pescheria va cambiato. Servono più trasparenza e chiarezza"

"Chiederemo una riforma dello statuto della Fondazione Pescheria". A parlare è Giulia Marchionni, consigliere di opposizione e componente della commissione cultura. Che aggiunge: "Vogliamo un Cda più ampio, partecipato e votato dal consiglio comunale, garantendo un controllo politico-amministrativo efficace e una maggiore trasparenza".

"La Fondazione Pescheria è stata fin dall’inizio uno strumento mal costruito: autoreferenziale, privo di partecipazione e lontana dalla trasparenza. Ad agosto, insieme ai colleghi del centrodestra, ho presentato un accesso agli atti dettagliato, chiedendo una rendicontazione completa delle somme ricevute dalla Fondazione Pescheria. Solo il 13 settembre abbiamo ricevuto una risposta scoprendo, tra le altre cose, che la Fondazione aveva affidato la comunicazione alla Lievito Consulting, la stessa società di comunicazione utilizzata dal Pd. Una scelta totalmente inopportuna. I documenti ricevuti, tuttavia, sono solo una parte di quelli richiesti e necessari".

E ancora: "Il 16 settembre abbiamo richiesto ulteriori documenti tra cui contratti, fatture, preventivi e i verbali del consiglio di amministrazione. La risposta del vice segretario generale è stata un diniego, accusandoci di portare avanti un’azione ostruzionistica che, a loro dire, avrebbe rallentato l’attività amministrativa. Bloccare o ostacolare l’accesso ai documenti pubblici mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Abbiamo risposto formalmente e inoltrato la nostra richiesta anche al Prefetto. Fortunatamente, l’ente ha recentemente mostrato una disponibilità informale a fornire la documentazione richiesta. Speriamo che ciò si traduca presto in atti concreti".

La consigliera dice: "Negli ultimi mesi l’ente, nato per gestire qualche evento culturale, si è ritrovato a maneggiare milioni di euro provenienti da risorse pubbliche e private per le iniziative legate alla capitale italiana della cultura, snaturando completamente la sua funzione. Conflitti di interesse, mancanza di condivisione e assenza di un vero controllo sono problemi non più rinviabili".