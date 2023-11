Il Cea si trasferisce: non più alla Casa delle vigne ma a Trasanni

Il Centro di Educazione Ambientale (Cea) la cui sede era nella "Casa delle Vigne" di Urbino fin dal 1996, è stato spostato nell’ex scuola elementare dei Trasanni. Il Circolo Legambiente "Le Cesane" lo annuncia così: "Dopo avere regolarmente partecipato all’avviso pubblico del comune di Urbino continueremo a gestirlo, con attività di educazione ambientale rivolte agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, agli studenti universitari e alla cittadinanza intera, al fine di diffondere i principi culturali e comportamentali che sono alla base di uno sviluppo durevole e sostenibile. Sono state già state contattate le scuole per svolgere iniziative sia nuove che tradizionali che verranno svolte sia in classe, con interventi, che visite o uscite didattiche, oppure attività da svolgere presso il Cea su tutti gli argomenti che stanno a cuore a noi, ai cittadini, alle famiglie e ai ragazzi, come l’educazione alimentare, la lettura delle etichette, l’importanza delle api e tutti i temi legati alla sostenibilità, a partire da un breve corso per la realizzazione di addobbi natalizi con materiali sostenibili e riciclabili. Verranno inoltre proposte alla cittadinanza delle passeggiate nel territorio con guida ambientale esperta" conclude l’associazione ambientalista "nonché iniziative per il Natale.