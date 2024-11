Il centenario di Basaglia: via alla mostra

Sarà inaugurata oggi, alle 16.30, a Palazzo Gradari, la mostra fotografica dal titolo "In un tempo, in un luogo, c’erano persone", realizzata dal fotografo Sandro Capatti in occasione del centenario di Franco Basaglia. A sostenere l’iniziativa è la Cgil di Pesaro e Urbino, come spiega il segretario Roberto Rossini: "Lo scopo è quello di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della salute mentale – dice –. Una questione che ci sta particolarmente a cuore e che ci permette anche di approfondire e fare luce sulla situazione di forte criticità che stanno vivendo le famiglie e i pazienti della Cittadella della salute mentale di Pesaro, che per scelte incomprensibili e profondamente sbagliate da parte dell’Ast 1, verranno costrette a spostarsi a chilometri di distanza dalla città, a Vallefoglia, in una struttura che per quanto bella e moderna, non gli permetterà di mantenere quella socialità e quel contatto con la comunità, condizioni fondamentali per evitarne l’isolamento e l’esclusione. L’Ast ha avuto due anni e mezzo per trovare una soluzione a questo trasferimento dovuto ai lavori del nuovo ospedale, ma non ha fatto nulla per trovare una alternativa a quella che viene proposta oggi, che ribadiamo essere una scelta completamente sbagliata". Alla mostra che sarà inaugurata oggi saranno esposte una serie di immagini frutto del lavoro fotografico e di un viaggio all’interno e all’esterno dell’ex manicomio di Colorno in provincia di Parma, struttura di cui Franco Basaglia è stato direttore dal 1970. Oltre all’autore, all’inaugurazione interverranno anche Daniela Barbaresi e Roberto Rossini per la Cgil, Daniele Vimini vicesindaco del Comune di Pesaro, la psicoterapeuta Maria Teresa Federici e Vito D’Anza, psichiatra già direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Pistoia.

ali.mu.