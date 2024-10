Il Centro Benelli perde pezzi. Trave ’slitta’ causa infiltrazioni: piazza interna chiusa al passaggio

Ieri mattina cadevano dei pezzetti di legno dalla colonna centrale color celeste del cortile del Centro Benelli. E’ la colonna su cui si incrociano le 4 grosse travi che sostengono la tettoia. Quei legnetti per terra erano un brutto segno. L’amministratrice del condominio, Mirka Vagnini, ha chiamato subito i pompieri. Sopralluogo rapido di uno dei loro ingegneri, e pochi attimi dopo è partito l’ordine di transennare tutto il cortile. Si passa solo dai lati. La trave in legno da cui cadevano i pezzi ha ceduto di una decina di centimetri: si vede da sotto. Probabilmente la colpa è dell’acqua che si è accumulata, causa le piogge abbondanti delle scorsa settimana, per via del tetto a imbuto e ha macerato qualcosa di già consumato. L’acqua infatti, invece che scorrere e defluire, si accumula, perchè lo scarico in alto è ostruito da oggetti che volano dagli appartamenti sulla tettoia e tappano lo scarico. Una specie di "cascata delle Marmore", ammette la stessa amministratrice del condominio, Mirka Vagnini.

Ma i transennamenti (e i problemi), nel palazzo realizzato negli anni Settanta e che da allora ospita oltre 300 famiglie, ieri mattina, erano anche altri. Due pannelli in cemento – uno lato Adriatica, l’altro lato via del Monaco, vicino alla ferramenta Pazzaglia – si sono in parte staccati dall’unità centrale. Quello lato via del Monaco è molto grosso, più stretto l’altro. Per garantire la sicurezza, anche l’area entro la quale questi blocchi di cemento potrebbero cadere è stata transennata.

Le spese per risistemare tettoia e piazza interna del Centro Benelli sono a carico del Comune. "Il Comune quindi deve pensare a pulire la tettoia e risistemare la trave, noi pensiamo a mettere a posto, con delle piastre, i pannelli in parte staccati", dice la Vagnini. Il sindaco Biancani questa mattina, ore 10,30 circa, con l’assessore alle Manutenzione Mila Della Dora, farà un sopralluogo: "Ci serve per capire – dice Biancani – che tipo di intervento bisognerà fare, i tempi, e se resta necessario lasciare l’area recintata come adesso" .

La tettoia del Centro Benelli era stata rifatta ex novo una quindicina di anni fa. Le piogge, e gli scarichi ostruiti, hanno creato un "effetto cascata" che è finito anche sui social. Ora si tratta di rimediare al più presto. "Noi – spiega l’amministratrice Vagnini – abbiamo già pronto il piano di ristrutturazione, dobbiamo solo scegliere l’impresa". Il resto tocca al Comune. E, come diceva un pompiere ieri, "qui sotto di gente ne passa tanta".

Alessandro Mazzanti