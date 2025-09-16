Il centro cittadino ha bisogno di leggerezza. Meglio se canora

Da noi c’è troppo Rossini e poca musica. E meno male che siamo "città della musica", altrimenti ci sarebbe solo lui. Qualche giorno fa in via Rossini c’era un signore che prima, applaudito, suonava il violino e poi si è messo a cantare "Come prima, più di prima ti amerò...!" di Tony Dallara, antesignano degli "urlatori", una canzone degli anni Cinquanta, roba popolare, così popolare che la metà delle tante persone, specie adulte, che transitavano non hanno avuto dubbi nel proseguire "per la vita la mia vita ti darò...", mimando poi con la bocca tutto il testo fino alla fine con un sorriso che gli andava spuntando via via sul viso.

Con tutto il rispetto per la Petite Messe e per i Péchés de vieillesse questa città sta costeggiando la riva e invece dovrebbe andare "di bolina". Se è vero che stiamo navigando su un nuovo Titanic (nella foto) della storia almeno andiamoci cantando come quello che sbatté contro l’iceberg. Invece di ripetere appena possibile che presto farà quel cazzo di museo della moto o non so quale altra menata, il sindaco sparga dei cantanti, dei piccoli complessi e dei cori per la città, nelle piazze e nei cortili dei palazzi che la gente possa andare ad ascoltare e a cantarci insieme. Roba da poco, basta una chitarra, un violino, una fisarmonica.

Solo canzoni "antiche", i ragazzi saranno ammessi come "uditori". Sono io che ho la febbre, ma mi pare che qui rischiamo di implodere, siamo così assatanati che in quasi mille andiamo a sentire Cacciari che parla di "eros e agàpe", ma pensa te! Forse è un tempo sospeso causa elezioni regionali, ma ‘na madonna che miseria che c’è in giro. Tutto o è "movida" o niente. Allora perché se uno attacca "Paese mio che stai sulla collina..." io gli vado dietro con "disteso come un vecchio addormentato..."? Perché la vita fugge e cantando insieme sembra di no. Musica, signori sindaco e assessore alla cultura!

f. b.