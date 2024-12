Il Centro cure primarie? E’ molto occupato

"Gli operatori sono momentaneamente occupati, si prega di rimanere in linea". Una voce registrata, quella del Centro cure primarie, con la quale diversi urbinati hanno avuto modo di interfacciarsi quando si è presentata la necessità di prenotare una visita dal proprio medico o una ricetta. A onor di cronaca, noi, ieri una risposta l’abbiamo avuta, nel primo pomeriggio. Ma la mattina la situazione è calda. Anzi rovente proprio quando c’è maggior richiesta. E allora diversi cittadini chiedono che lo sportello venga implementato perché se si chiama per i servizi sanitari, un risposta celere è necessaria.

Antimo Del Bianco, 77 anni ex dipendente in pensione dell’Agenzia delle Entrate, ha provato ore a contattare il centro di cure primarie per un appuntamento. Ma ogni telefonata si è trasformata in una lunga attesa: "Siccome aspettavo una ricetta tramite mail e non mi è arrivata, la volevo sollecitare. Ma telefonando parte la voce automatica che invita ad aspettare, ogni minuto la musica si stoppa e parte questa comunicazione. Insomma, specie giovedì, ho fatto diversi tentativi, la mattina in diverse ore, e non sono riuscito a parlare con nessuno. Altre volte uguale. Quindi sono andato di persona". Un servizio essenziale che va migliorato. "Io capisco che ci sia molto da fare e il personale è poco ma non si può lasciare l’utenza senza risposta - prosegue Del Bianco -. Bisogna andarci di persona, ma non tutti possono farlo essendo molti cittadini anziani e malati. Quando si tratta di servizi sanitari serve attenzione. Lo dirò anche al sindaco, che vengano ampliate le linee e implementato il personale. Insomma, anche l’Ast, si deve organizzare. Penso che come me in tanti siano rimasti senza risposta telefonica per prendere un appuntamento con il medico o richiedere una ricetta".

Anche Claudia Taglianetti, guida turistica di 65 anni si è trovata nella stessa situazione: "Spesso quando telefono non mi rispondono. Dopo tanto insistere la linea si prende ma capita che ti chiudano il telefono in faccia. Solo alcune volte, rare, sono riuscita a dialogare con gli operatori. Anche ad altri è successo. Io dovevo prenotare un’ambulanza per una visita, essendomi rotta una spalla, una gamba e lesionato l’altro ginocchio. Quindi, come nel mio caso, se uno è in casa e non può uscire come fa? Una volta, per me, ci è andata la mia vicina di casa. Penso che delle risposte ai pazienti bisogna darle, altrimenti come nel mio caso non si riesce a prenotare l’ambulanza di cui ho diritto e in tempi celeri per le visite di controllo. E se uno manda una mail rispondono automaticamente con ’saranno evase solo le richieste dei farmaci continuativi già in terapia’. Anche l’avvocato Liguori mi ha confermato la cosa, è successo anche a lui che non gli rispondevano mai".