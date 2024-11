Il Centro Danza ballerà a Sanremo. Selezionato tra più di 50 scuole

Il ‘Centro Danza Performance’ di Osteria Nuova di Montelabbate rappresenterà le Marche al Festival di Sanremo all’interno del progetto ‘Casa Sanremo Performer’, essendo l’unica scuola selezionata dell’intera Regione. Lisa Vergoni, direttrice artistica e insegnante della scuola, ha parlato di questo traguardo con emozione ed entusiasmo alla conferenza stampa indetta all’interno del teatro ‘G. Santi’ di Bottega di Vallefoglia, luogo che ha ospitato alcuni spettacoli del Centro. "Questa partecipazione ci rende molto orgogliosi, siamo stati selezionati tra più di 50 scuole in tutta Italia per questo contest non competitivo che coinvolge cantanti emergenti, danzatori e attori – ha spiegato Lisa Vergoni –. Tutte le esibizioni saranno trasmesse su Casa Sanremo Tv e su tutti i canali social web ufficiali di Casa Sanremo. Abbiamo fatto alcune audizioni, l’ultima il 9 ottobre all’interno della nostra sede davanti a una commissione composta dal direttore artistico Ermanno Croce e dal coreografo Domenico Primotici, che hanno espresso giudizi molto positivi a noi e ai nostri danzatori".

La commissione ha quindi selezionato 21 danzatori di età compresa tra i 9 e i 20 anni che saliranno sul palco dell’Ariston in una delle serate del Festival con tutto il loro talento. Sono state assegnate loro quattro coreografie: tre brani inediti su cui stanno già lavorando e una performance di danza contemporanea ideata da Lisa Vergoni, intitolata "Braveness".

L’opportunità di visibilità e crescita è enorme, e l’orgoglio si estende anche alle due amministrazioni comunali – di Montelabbate che ospita la sede della scuola e di Vallefoglia che è stato ed è palcoscenico di diversi spettacoli – che hanno partecipato alla conferenza: i sindaci Roberto Rossi e Palmiro Ucchielli, gli assessori alla Cultura dei due comuni Riccardo Rossi e Mirco Calzolari, la consigliera regionale Micaela Vitri e le insegnanti di danza classica colleghe di Lisa, Federica Gucci e Laura Marchionni. Il ‘Centro Danza Performance’ si conferma quindi un florido dispensatore di nuove promesse della danza. La scuola ha già avuti diversi ragazzi poi selezionati in più accademie nazionali e internazionali, e oggi conta quasi 150 ballerine e ballerini iscritti.

Lucia Arduini