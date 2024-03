Il Centro dei Riuso arriva a casa

A San Lorenzo garantire una nuova vita e un nuovo proprietario agli oggetti che non si utilizzano più, adesso è ancora più facile. E’ stato attivato in questi giorni il servizio ‘Centro del Riuso Porta a Porta’, che consente di farsi ritirare al proprio domicilio gli oggetti ancora integri e funzionanti ma di cui ci si vuol disfare, senza buttarli trai i rifiuti, in modo che vengano portati al Centro del Riuso dove altri cittadini potranno ritirarli gratis. Un servizio previsto dal nuovo contratto d’appalto con Rieco Spa (la società che gestisce l’igiene urbana) curato e predisposto dall’assessorato comunale all’ambiente di San Lorenzo in Campo guidato da Martina Feduzi (in foto).

Per l’utente attivare questa nuova opportunità è molto semplice: basta compilare l’apposita liberatoria che si trova sui siti web del Comune e della Rieco, inviarla all’indirizzo e-mail ostravetere@riecospa.it e, successivamente, chiamare il numero verde 800.277.999 attivo dalle 8 alle 18, tutti i giorni dal lunedì al sabato. Per informazioni più dettagliate si può visitare il sito internet www.riecospa.it/site/comune/sanlorenzoincampo.

Il Centro del Riuso, situato in via Monte Catria, nella zona industriale San Severo II, rimane comunque aperto per 30 ore settimanali, con gli stessi orari dell’eco-centro. Vi si possono conferire (ora, come detto, anche facendosi ritirare le cose direttamente a casa propria) piccoli elettrodomestici, giocattoli, libri, borse, zaini, portafogli e numerose altre tipologie di oggetti.

