Il centro di Cerasa ospita la festa di ’osterie, luoghi e genti’

Oggi e domani, dal pomeriggio, il centro storico di Cerasa, bella e storica frazione di San Costanzo, ospiterà la 12esima edizione della ‘Festa delle osterie, dei luoghi e delle genti’. Un mix di gastronomia, musica di intrattenimento dal vivo, mercatini, mostre di pittura e altro ancora, organizzato dall’Associazione sportiva dilettantistica ‘Nuova Cerasa’ con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Ben 5 le osterie dove si potranno degustare piatti della tradizione locale, dolci e bevande. In più, mercatini, gli spazi Magic Circus e Animazione Cioccolata nell’area dei giardini pubblici e la mostra di pittura ‘Arte per caso’ di Lucia Ferri. Una rassegna, quest’ultima, "che nasce dalla fusione tra l’animo d’artista e la passione verso la natura. Nelle tele si uniscono forme e colori come risultato di emozioni dell’anima, immersa tra spazio ed esistenza. Sulle tele i colori ad olio sono uniti a materiali sintetici, pezzi di vetro e pigmenti di colore acrilico".

Sul fronte musicale stasera, dalle 21, esibizione in piazza IV Novembre della nota band ‘Shampisti’ e a partire dalla stessa ora, ai giardini pubblici, ‘Manuel live music’. Domani in piazza sarà la volta della ‘Ligabue Tribute Band’ con ‘Bar Mario’, mentre ai giardini pubblici si esibirà Dj Giorgio. Per domani, con ritrovo alle 7,30 del mattino, è in programma anche una ‘Biciclettata’: per info si può chiamare il 328.2234352.

s.fr.