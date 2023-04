"Il Centro di raccolta? Lo faremo entro la fine mandato"

"Progetto Comune afferma che abbiamo lasciato per strada undici milioni del Pnrr, ma non è affatto vero".

Così il consigliere di maggioranza Marco Bartoli (foto) risponde a una delle ultime prese di posizione della minoranza ex grillina. Scrive tra l’altro Bartoli: "Da quando ci siamo insediati come amministrazione Berloni, siamo riusciti ad ottenere in un anno e mezzo ben 1,8 milioni di euro di finanziamenti da Ministero, Regione e bandi vari per tutti i progetti che abbiamo fatto e stiamo realizzando, di cui 800mila euro per la digitalizzazione e gli alloggi per disabili provenienti proprio dal Pnrr, un risultato mai visto a Fossombrone, che smentisce quanto dichiarato dalla consigliera Mei e da Progetto Comune nella loro (ultima) nota politica. Parlano di 11 milioni persi in modo fazioso, ma ciò non corrisponde assolutamente alla realtà".

Sulla scuola media: "Riguardo i progetti del Pnrr purtroppo non finanziati – aggiunge Bartoli – è doveroso da parte nostra spiegare alla cittadinanza che per poter ricevere il finanziamento sulla nuova scuola media avremmo dovuto demolire quella attuale, lasciando per anni gli alunni non si sa dove, oltre a non poterlo materialmente fare, essendo un edificio di epoca settecentesca, e avere pronto a disposizione un terreno edificabile, cosa che nelle tempistiche di presentazione delle domande non era fattibile".

Bartoli affronta anche il settore della rigenerazione urbana: "Il Pnrr, come precisato anche dal sindaco, ha privilegiato inspiegabilmente i piccoli borghi sotto i 5000 abitanti e i comuni con più di 15000 abitanti, complicando non di poco le cose a Comuni come il nostro, mentre, sul centro di raccolta e riuso, il nostro progetto è più che valido e forse lo realizzeremo ugualmente entro fine mandato: ma nei due mesi di tempo concessi dal bando all’inizio, non avendo nulla a disposizione da parte dell’ente gestore né dalla precedente amministrazione, siamo riusciti a presentare solo un progetto di fattibilità, ma non esecutivo né cantierabile, cosa che ci ha penalizzato purtroppo nel punteggio e non ha visto finanziare il progetto".

E quindi: "Non abbiamo la bacchetta magica e di certo col senno di poi si può sempre far meglio, ma è bene ricordare a tutti che la cosa doverosa è quella di farli i progetti e presentare poi le varie domande di finanziamento, cosa che noi facciamo quotidianamente, mentre chi oggi ci definisce ’incapaci di fare i progetti’ per ben cinque anni non ha portato a casa nemmeno la metà dei fondi che noi abbiamo raccolto in un anno e mezzo, lasciando la città nel più totale immobilismo".

Adriano Biagioli