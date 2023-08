Il centro in mano ai bambini: gran festa

Nuovi spazi del centro storico da conoscere e vivere in una modalità inedita, due mezze serate per fare un pieno di divertimento e conoscenza, 12 ore per stare bene insieme e godere di una città modulata su misura dei più piccoli. Il centro storico è pronto a colorarsi di laboratori creativi, spettacoli, concerti, percorsi artistici sabato 2 e domenica 3 settembre, dalle 18 alla… mezzanotte, con La 12 Notte Bianca dei Bambini. "Siamo al lavoro con gli ultimi dettagli prima di riportare, nel cuore della città, uno dei suoi eventi ormai “storici”, tra i più apprezzati e il più amato dalle famiglie – sottolineano il sindaco Matteo Ricci e il vice Daniele Vimini – anche di quelle composte dai “cittadini temporanei”, coloro che sono in vacanza nel nostro territorio e che hanno l’occasione di vivere una città viva in ogni angolo e viuzza del centro storico. La manifestazione chiude il palinsesto della nostra “Estate da Capitale” con una proposta in linea con Pesaro 2024 e con un programma pensato per far vivere e scoprire i luoghi de “La natura della cultura”". Che saranno più numerosi rispetto alle ultime edizioni, "per spalmare l’evento in nuove location e dare più spazio alle famiglie". La 12 Notte Bianca dei Bambini sarà dunque nella sede “tradizionale” di piazza del Popolo ma anche in piazza Olivieri, nei giardini della Biblioteca San Giovanni, davanti a Casa Rossini, nelle stanze dei Musei Civici, dentro la Sonosfera, in piazzale Collenuccio, nella Biblioteca e Museo Olivieriano, nei giardini e in piazzale Matteotti e nella corte di Palazzo Ratti. Nei prossimi giorni sarà presentato il programma dell’evento. Saranno i Nameless - alias Lorenzo Schiesaro (frontman e chitarra acustica), Edoardo Ricciarini (basso e chitarra ritmica), Tommaso Santini (chitarra solista), Guido Rastelletti (batteria e cori) e Simone Bellachioma (tastiere) – a chiudere La 12 Notte Bianca dei Bambini con l’ultima tappa della loro mini-tournee estiva guidata dal produttore discografico Claudio Cecchetto (71 anni, proprio come l’età complessiva dei Nameless), "durante una “chiusura tour” della mia nuova scommessa musicale che dimostra come il futuro musicale nasce e cresce a Pesaro" ha aggiunto Cecchetto che stamattina ha fatto un sopralluogo in piazza del Popolo insieme ai ragazzi e visitato l’Infopoint di Pesaro2024.