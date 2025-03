"Il centro riabilitativo della piscina Nuotiamo ancora non è attivo"

"Il centro riabilitativo alla nuova piscina Nuotiamo non è ancora in funzione". E’ la denuncia del consigliere comunale Francesco Panaroni (M5S) che con una interrogazione chiede quali siano le ragioni di tale ritardo. Panaroni ricorda che il centro riabilitativo, composto da una vasca, una piccola palestra per ginnastica ed attività motoria, 2 sale per i trattamenti ed 1 locale per visite mediche, è parte integrante di Nuotiamo. Impianto consegnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano alla collettività il 2 febbraio 2024 e per il quale ha speso 7.250.000 euro.