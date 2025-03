Il centro storico della città brilla di una nuova luce. L’obiettivo: ridurre i consumi e migliorare la qualità

Il centro storico della città brilla di una nuova luce. Quasi tutta la parte antica di Urbino, quella racchiusa dalla cinta muraria, incluse le mura stesse, è stata oggetto nel corso degli ultimi anni di un rinnovamento dei fari e lampioni notturni. Ora siamo alla fase finale. È stata avviata infatti l’ultima parte dell’intervento volto al passaggio a tecnologia LED di tutti i punti luce del centro storico della città. In totale è stato sostituito circa il 90% dei 922 apparecchi presenti, di cui 670 lanterne a globo di De Carlo (appositamente ideate dall’architetto per Urbino), 189 proiettori con valenza anche di illuminazione artistica e 63 sottogronda per l’illuminazione stradale. L’intervento ha il duplice scopo di dare nuova luce al sito Unesco e di ridurre la potenza elettrica installata di 48 kilowatt, con un risparmio di circa il 60% sui consumi elettrici annui. Alcuni luoghi principali del centro hanno beneficiato di un’illuminazione riqualificata: si parla di Duomo, prima parte di piazza Rinascimento, portico Volponi di via Garibaldi, Fortezza Albornoz, Borgo Mercatale con Teatro Sanzio e complesso della Data.

"Il completamento di piazza Rinascimento – spiega il sindaco Maurizio Gambini – è previsto entro l’estate, insieme alla sostituzione delle lampade in Piazza della Repubblica, ma anche quelle che illuminano la facciata della chiesa di San Francesco e i Torricini. Per migliorare la luminosità del percorso di collegamento tra Porta Santa Lucia e Borgo Mercatale sono stati aggiunti 15 nuovi sottogronda". Inoltre il Comune ha completato e fatto approvare dalla Soprintendenza il progetto esecutivo per illuminare le mura storiche e, di cui è già stato realizzato l’intervento pilota sul bastione di San Bartolo, che adesso si può ammirare anche di notte in tutta la sua bellezza. "Stiamo verificando – prosegue il sindaco - la possibilità di completare l’illuminazione del percorso fino a piazza Borgo Mercatale. Si aggiunge un ulteriore e importante tassello all’intervento complessivo di riqualificazione ed efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica in tutto il territorio comunale, che in questi 10 anni ha coinvolto il centro storico come tutti i borghi. L’obiettivo è ridurre i consumi e migliorare la qualità del servizio, rendendolo più efficiente e capace anche di potenziare la sicurezza per i cittadini".

gio. vol.