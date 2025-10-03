Il centrodestra assedia il fortino Pd. Ricci, la debole vittoria a Pesaro . Battuto in ben 31 seggi cittadini

Nella città di Pesaro l’ex sindaco Matteo Ricci si è affermato con il 51% dei voti alle ultime elezioni regionali contro con il 44,93% di Francesco Acquaroli: ha vinto, ma non un plebiscito. E andando a studiare i risultati nei singoli quartieri e zone della città, emerge che su 106 sezioni presenti a Pesaro, ben 31 hanno eletto vincitore Francesco Acquaroli. Si tratta di circa il 30% delle sezioni presenti in città (che ovviamente non corrispondono a pari percentuale di elettori, avendo le singole sezioni numeri di aventi diritto al voto differenti), ma che descrivono un quadro che potrebbe far scattare qualche campanello d’allarme al centrosinistra. Analizzando i dati nel dettaglio, emerge come in alcune delle zone più periferiche della città, la vittoria di Acquaroli sia diventata addirittura schiacciante. E’ emblematico il caso delle sezioni 105 e 106, rispettivamente quelle di Montegaudio e di Monteciccardo. Territori che furono annessi al Comune di Pesaro nel 2020, proprio quando Mattero Ricci era sindaco, ma che negli anni hanno lamentato la scarsa considerazione da parte dell’amministrazione comunale. Già nella passata tornata elettorale delle regionali, in entrambe le sezioni aveva vinto Acquaroli sull’allora candidato di centrosinistra, Maurizio Mangialardi. Ma il divario tra i due candidati quest’anno è addirittura aumentato. Se prendiamo ad esempio la sezione di Montegaudio, nel 2020 Acquaroli si era affermato su Mangialardi con circa il 50% dei voti contro il 40%. Quest’anno Acquaroli ha vinto con oltre il 59% e Ricci ha ottenuto il 36%. Un risultato molto diverso rispetto a quanto accaduto anche durante le amministrative di un anno fa: chiaro che le comunali sono sempre un capitolo a parte, ma nel 2024 qui il sindaco Andrea Biancani aveva vinto con oltre il 61% dei voti.

Tornando alle regionali dei giorni scorsi, Matteo Ricci non è riuscito ad ottenere la maggioranza in sezioni presenti a Ginestreto, Trebbiantico, Cattabrighe, ma anche a Santa Maria dell’Arzilla e Candelara. Da sottolineare il caso di queste ultime due realtà, dove nel 2020, era riuscito invece a vincere il candidato di centrosinistra Maurizio Mangialardi. Per quanto riguarda le restanti sezioni dove si è affermato Francesco Acquaroli, il territorio si divide un po’ a macchia di leopardo. Diverse quelle presenti a Pantano, Santa Veneranda ma anche in centro storico. Va detto che in alcune di queste sezioni, poco meno di una decina, i voti di distacco tra Matteo Ricci e Francesco Acquaroli sono stati davvero una manciata e che in alcuni quartieri da sempre "rossi", come Villa Fastiggi o Villa Ceccolini ad esempio, non c’è stata partita con la vittoria dell’ex sindaco della città. Insomma a Pesaro Ricci l’ha spuntata, ma il centrodestra avanza lavorando ai fianchi.

Alice Muri